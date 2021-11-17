演唱會宵禁時間延長至晚11時 矽谷李維球場受益

李維體育場耗資13億，2014年正式建成，是舊金山49人隊的新主場。（記者王子涵/攝影）

北加聖他克拉拉市李維球場（Levi's Stadium）舉辦的大型活動，如演唱會、NFL 比賽等不得超過晚10點，這是由市議會的宵禁 時間所規定的。

49人隊抱怨宵禁時間已經有數年，稱城市因此損失了數百萬元。知名歌手艾德·希蘭（Ed Sheeran）曾因此取消了在聖市的演唱會。市執政官桑塔納（Deanna Santana）表示，並沒有證據可以指出城市因為宵禁經濟收到損失。

周三凌晨（17日），市議會以4：3的投票結果同意了桑塔納提交的延遲宵禁時間的提案。李維球場在今年剩餘的5場非NFL比賽活動得以延遲到晚11點。然而這隻是暫時性的方案，關於明年的宵禁計畫仍要通過市議會決議。包括市長吉爾莫（Lisa Gillmor）、市議員渡边（Kathy Watanabe）、朴凱文（Kevin Park）投反對票。

設立宵禁的最主要原因是避免大型活動所製造的噪音對球場周圍的居民有影響。然而多名市議員表示，在聖荷西國際機場頻繁起降的飛機發出的噪音是主要的噪音污染源。

市議員貝克（Anthony Becker）表示，居民很少抱怨噪音污染，他們更擔心的是演唱會後所發生的盜竊、垃圾等犯罪行為。「確實有噪音方面的投訴，可是飛機的引擎聲會遠遠蓋過體育場所發出的聲音。」貝克說。

市議員渡邊則表示，幾乎每一場NFL比賽後，他們都會接受到居民的投訴。「做出宵禁的決定並不是因為我們想禁止音樂活動或是其他什麼目的，而是我們向社區、居民做下承諾。」

華人居民瑞奇表示，無論是NFL球賽還是演唱會，當天的交通都會變得異常擁堵。瑞奇在舊金山上班，他表示比賽日的通勤時間要比平時多出將近1個小時。「噪音不是問題的根本，如果觀賽人群不能得到快速疏散，污染和犯罪問題就會翻倍。」瑞奇說。

49人隊發言人錢德霍克（Rahul Chandhok）表示，他為市議會的決定感到高興。「這個決定會幫助吸引世紀頂級的娛樂明星來到聖市，這不僅是對社區中的音樂愛好者是個好消息，並且將帶給這座城市更多的收入。」

由於疫情 的影響，李維球場在今年大部分時間都處於空場狀態，然而球場冠名商李維在與球隊簽署的合同中要求全年至少要舉辦36場非NFL賽事，並且有25000名觀眾參加。儘管聖市延長了宵禁時間，不過按照目前的情況，球隊無法履行合同中的要求。