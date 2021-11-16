舊金山縣警監會 蘇榮麗獲委任

華裔的蘇榮麗（左下）出席議會初審。（視頻截圖）

美國近來民權運動轟轟烈烈，要求警察 改革的呼聲此起彼伏。舊金山 在2020年公投通過了一項提案，將成立一個「縣警察監督委員會」（Sheriff's Department Oversight Board，即警監會）。

一年過去，這個警監會逐步成形，華裔的蘇榮麗（Julie Soo）也獲得委任，將成為警監會委員。另外的多位委員也都即將上任。

蘇榮麗在議會初審上表示，自己一直熱衷於公共服務，除了在加州 保險局擔任律師之外，也曾經供職於舊金山市府，擔任立法助理等。她也在加州民主黨內擔任要職，也曾經也擔任舊金山的女性地位委員會委員多年，活躍於政壇。

在警察、監獄議題方面，蘇榮麗表示自己支持犯人改過自新（rehabilitation）的機會，同時她也在加州民主黨內參與過刑事司法改革的工作，同時她關注監控錄像（Surveillance）的使用，尤其是要保護好監獄工作人員以及罪犯的隱私權等。蘇榮麗數年前曾經也競逐過舊金山警察委員會（Police Commission）的委員，但是未有獲得議會委任。

此外，蘇榮麗與賀錦麗相識多年。本報曾經多次報導過副總統賀錦麗（Kamala Harris）的中文名字來源。賀錦麗這個中文名字，正式出自蘇榮麗的父親、已故僑領蘇錫芬之手。

縣警察監督委員會是2020年11月的一項公投D提案。該提案同樣獲得壓倒性通過，支持率高達67%。該提案將要在縣警局內增加監管部門，同時成立縣警督查長（Inspector General）辦公室。早前縣警察局局長宮本（Paul Miyamoto）公開反對此案。警監會將會負責招聘面試縣警督查長的人選。

舊金山縣警局與市警局（SFPD）有所不同。市警察局隸屬舊金山市府，局長是委任官職，權力受制於市長、警察委員會。然而縣警局長則是民選官職，在縣警局的範圍內擁有較為「絕對」的權力。也就是新成立的警監會只是諮詢性質，最終的決定權仍然歸於縣警長宮本。

其餘警監會的委員以及相關的信息可以查看官方網站：https://sfbos.org/sheriffs-department-oversight-board。