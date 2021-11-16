舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

根據舊金山 灣區房地產數據顯示，灣區的房價 幾十年來一直呈現不斷上漲的趨勢，尤其是自疫情 以來上漲的速度在加快，但是上漲的地區和區域並不是平均分佈。因為受到疫情的影響，人們生活方式的改變和房市政策法案B09 B10的刺激，舊金山灣區與其他大城市一樣，也出現了「甜甜圈效應」，既隨著遠程工作成為許多知識工作者的常態，作為專業中心的都市區，出現了從人口密集的市中心，遷移到寬闊郊區環境的現象。

受疫情影響，人們生活方式的轉變，讓舊金山海灣北部和東部的許多社區，房屋價值的增長速度，比十年前更快。在舊金山，情況正好相反：大多數社區的房價，在 2010 年代初期增長最快，其次是疫情大流行前，大流行期間增速緩慢甚至出現負增長。根據房產經紀人 Jessica 葉的介紹，疫情期間因舊金山市區電梯房的銷售週期變長，成交難等情形，個別地產商也會採取一些，例如免除HOA費用等變相的降價措施。

根據地產銷售平台Zillow對AUC數據的分析顯示，疫情前期到現在，房屋價格上漲速度最小的社區主要在舊金山。即使是在過去 10 年中，房價增長最慢的 20 個社區中，有 16 個在舊金山。 Zillow在對舊金山灣區 536 個社區的房屋價值數據分析中得出，舊金山華埠的 AUC 為 0.93，在過去十年中的增速最小，儘管其房屋價值增長了近 50%，但是因為所有的增長都集中在了過去十年的早期。自 2017 年以來，該社區的房價實際上已經在下降。僅因為一個街區房價增速較小，也並不代表這個地區的房屋價值，在過去的10 年裡沒有增加。實際上在過去十年中，即使是AUC 最低的 10 個社區的房價，仍然是至少增長了 50%，而且其中大多數房產價格增長的更多。

而相對與舊金山的高密度社區，密度較低的東灣社區，在疫情大流行期間，房屋價格的增長速度很快，像康特拉科斯塔縣（Contra Costa County）和阿拉米達縣（Alameda County）等地區。位於東灣和馬林縣（Marin County）。房屋價格增長最快的區（AUC 為 0.24）是里士滿（Richmond）市的里奇莫爾村（Metro Richmore Village）。因為該社區在過去10 年的前半段，房價出現下跌，隨後從 2018 年開始，房價急劇上漲。該社區 10 年的房價增長中有超過 40% ，是發生在過去的一年內，即2020 年 9 月到2021至今。

從Zillow數據分析之後再看回舊金山大灣區的房市現狀，據房產經紀人陳浚濠（Eric Chen）透露，目前灣區地產的現狀是「房源供給少 買家看房熱 」， 在加上 SB09、SB10 法案政策的刺激，在本為地產淡季的冬季，其他州地產可能會出現些許降溫跡象，但是預計加州不會，舊金山不會。為提供更多的住房，和解決搬離加州問題，SB09法案，應運而生。該法案允許業主將單個家庭地塊分割為兩個地塊，每個地塊上最多放置兩個單元，從而在當前僅限於單個家庭房屋的某些房產上，創造最多四個住房單元的潛力。根據新法案，加州各市縣將被要求批准，符合規定規模和設計標準的開發方案。使房產1變2，2變4 ，一塊地有建造四棟房子的潛力。

陳浚濠（Eric Chen）說，只在去年疫情前期有一段房價黃金窗口期，之後就是一路在漲，今年年初的2-5月份，房價走的更是瘋狂。買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子；今年7-8月份，準備進入房地產市場的買家們，普遍出現了「恐高」心理，即是房價嚴重過了自己的承受點，擔心自己高價入市後，房價會下跌，但觀望之後，房屋的價格還是很高，又隨即入市。因此這個冬季房價未出現下跌的跡象。只是交易週期由之前的一周，變為兩週內。

匯總 Jessica 葉與陳浚濠（Eric Chen）的綜合建議是：目前灣區的地產現狀是賣家市場，多個買家競爭的局面，不論是買方還是賣方都應周全計劃和考量，不應用主觀的情緒看客觀的市場。建議，買方不要過於嘗試和追求低買高入，應先專注在房屋使用的訴求上。先上車再考慮投資的因素，陳浚濠（Eric Chen）說，除了投資以外，家還是承載愛的地方。雖然現在賣房是個好時機，但是賣之前要想好怎麼再買，也是關鍵。