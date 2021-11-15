舊金山市長布里德宣布撥款250萬元 支持娛樂產業

舊金山現場演出倡議記者會現場，布里德、邱信福、娛樂機構負責人共同出席（記者李怡/攝影）

舊金山 市長布里德和市府律師邱信福（David Chiu）今天宣布投資 250 萬元，以促進和支持舊金山的現場音樂表演和娛樂行業。這筆資金將用於支持 SF Live Initiative（舊金山現場音樂倡議），該計劃將支持在 2022 年由舊金山當地的娛樂組織和機構，在戶外公園和廣場舉辦一系列現場表演。

該倡議的目標是展示和支持舊金山的音樂和娛樂業，增強社區活力，並通過藝術和文化促進舊金山市的經濟復甦。 SF Live 的資金，將用於製作戶外活動系列的費用，以及對所參與的娛樂場所的津貼，和策劃人才陣容與營銷表演。這筆 250 萬美元的投資由加州 州議會撥款資助，由市府律師邱信福（ David Chiu） 領導，因該項目在他作為加州眾議員時就開始主導參與。

市長布里德說，「我們當地的娛樂場館是舊金山文化和經濟不可或缺的一部分。這些地方是長期居民多年來一直在觀看演出的地方，遊客們也因他們喜歡的樂隊和娛樂場所而到訪舊金山這座美麗的城市；市民們在這些娛樂的地方認識鄰居、建立關係並留下終生難忘的回憶。由於 COVID-19的影響，舊金山當地的娛樂場所最先關閉，作為最後一個行業重新開放。希望確保我們竭盡所能，不僅要從大流行中恢復過來，還要幫助引領我們的經濟和夜生活復甦。」

邱信福（ David Chiu）表示，舊金山以現場的樂隊表演而聞名，這些表演將我們的社區聚集在一起，讓我們的社區充滿活力。曾經作為議會成員，我非常高興能夠獲得國家資助，以啟動這項計劃並支持我們的現場表演場地。 SF Live Initiative，應該成為，對戶外現場表演進行持續投資的典範項目。

作為戶外表演系列的補充，SF Live 還將資助舊金山音樂和娛樂行業的營銷和品牌推廣，以及鼓勵居民和遊客參加當地現場娛樂場所各種營銷活動。 SF Live 將與娛樂場館和利益相關者合作開發完善。該計劃將於明年 2022 年啟動。

經濟和勞動力發展辦公室執行主任凱特·索菲斯 (Kate Sofis) 說，現場表演是舊金山重要的經濟驅動力。娛樂場所面臨著大流行前的重大挑戰。隨著舊金山市漸漸擺脫大流行的影響，現場娛樂表演將在經濟復甦中發揮重要作用。這一舉措將為當地音樂家提供新的表演機會，並強調舊金山作為一個充滿活力的生活、工作和參觀城市所發揮的作用。

大流行迫使現場娛樂場所暫時停止舉辦面對面的表演。雖然這些限制是舊金山市減緩 COVID-19 傳播的綜合公共衛生和安全戰略的重要組成部分，但此次關閉對錶演藝術家和娛樂場所場地產生了重大的財務影響。最近，許多當地場館重新開始舉辦表演，並將久違的活力帶回舊金山的各個社區。

「我很感謝市長布里德和市府律師邱信福的這項令人難以置信的創新和相關資金支持，以幫助重振舊金山的音樂娛樂界。」Bottom of the Hill 的共同所有人兼獨立場地聯盟發言人林恩茨說道， 我們的場館經歷了很多次的困難，最近一次是由於 COVID 長期關閉。我們需要舊金山再次以其音樂而聞名，這樣我們才能吸引遊客、音樂家和樂隊回到這座城市，並致力於讓音樂成為我們生活的一部分。

SF Live 倡議，與其他已經取得重大進展的大流行應對工作密切相關，以促進戶外活動並支持當地音樂和娛樂行業。在大流行期間，布里德領導了多項重要計劃，以增加戶外商業和文化活動的機會，包括共享空間計劃和 「Just Add Music」 戶外娛樂許可證。這兩個計劃現在都是永久性的，這無疑都促進了舊金山市的經濟復甦。