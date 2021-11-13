填補陳煥瑛空缺，亞裔女性受期待，陳家另有看法

填補阿拉米達縣議員陳煥瑛Wilma Chan空缺，亞裔女性受薦，但陳家人另有期望。（取自臉書）

阿拉米達縣縣縣議會近來被敦促任命一位亞裔 女性來填補陳煥瑛（Wilma Chan）的遺缺，這位資深縣議員本月初在遛狗時遭遇車禍身亡。

但陳煥瑛家人卻另有所願，他們希望她的幕僚長布朗（Dave Brown），一個白人男子，能完成她剩余一年的任期，認為他最適合完成她剩下的工作 。縣議會必須在60天內完成任命，否則這個責任就落到了州長紐森（Gavin Newsom）身上。

陳煥瑛的前幕僚長和長期的私人朋友董（音譯，Jeanette Dong）表示，如果現在有人被任命填補該職位，他們將不得不把大部分時間花在競選上，而不是完成陳的剩余工作。她指出，布朗不想參加明年的空缺席位競選。

然而，一些社區倡導者不希望等那麽久，一個特別的原因是縣議會的其他成員都是男性，沒有一個是亞裔美國 人。自從陳煥瑛在1994年首次當選後，在過去的三十年裡她的席位一直由亞裔美國人擔任。陳在服務了六年後被選為州眾議員，成為第一位擔任多數黨領袖的女性亞裔美國人。她於2010年再次當選為縣議會議員，並兩次連任，最近一次是在2018年。

阿拉米達縣亞太裔民主黨核心小組主席陳（音譯，Serena Chen）在給縣議會的信中說：「代表性很重要」，特別是考慮到最近的反亞裔攻擊事件和COVID對社區的影響。她指出，每三個阿拉米達縣居民中就有一個是亞裔或太平洋島民。她敦促全由男性組成的市議會能「優先尋找目前居住在該區的亞裔美國婦女擔任該職位」。

陳提出了一個替代人選：賴燕屏(Alice Lai-Bitker)。賴燕屏曾是陳煥瑛的助手。在陳煥瑛第一任縣議員做完後，賴燕屏接替她進入議會，在縣議會工作了10年。63歲的賴燕屏表示，如果縣議會提名她，出於責任她會接受這個職位，但不會尋求連任。

「陳煥瑛的家人想讓布朗接替，我尊重這一點。」賴燕屏說。「布朗是一個優秀的人，工作會做得很優秀。」但她也明白，縣議會需要體現「我們所服務的人群」的多元性。

如果被任命，布朗將只擔任照看該職位的角色。布朗在核桃溪居住了15年，最近在屋崙剛簽過一份公寓租約，但會保留他在核桃溪的家。根據縣裏的規定，他沒有資格競選這個職位，因為縣議員在當選前必須在其所在選區住滿一年的選民。

「我仍在為失去一位朋友和一位導師而感到悲痛」，布朗說。「這關乎到陳煥瑛，她的遺願和她所服務的人。如果我被任命，我們的員工和我將在剩下的時間裡，盡一切努力來實現她的未竟事業。」