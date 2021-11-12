北加庫比蒂諾前市長 要求副市長趙良方道歉

黃少雄（左5）現任山麓-迪安薩社區大學學區董事會成員。（黃少雄個人網站）

「我很感謝副市長趙良方（Liang-Fang Chao）能夠發表公開聲明，澄清和認可排華法案（Chinese Exclusion Act）是種族歧視 。但作為公眾人物和政府官員，她需要在下一次的庫比蒂諾市議會會議上，口頭發表澄清聲明。」前庫比蒂諾市長黃少雄（Gilbert Wong）說，「我並不是在找她麻煩，我只是需要她再澄清一次，她需要為副市長的頭銜負責。」

黃少雄2013年當選庫比蒂諾市市長，現擔任山麓-迪安薩社區大學學區董事會成員。黃少雄的父親幼時被居住在屋崙華埠 的姨媽領養，1966年返回香港與黃少雄的母親結婚。黃少雄表示，他很驕傲自己是一名有中國血統的美國 人。

黃少雄表示，在疫情大流行期間，每一個擁有亞裔面孔的人都飽受著歧視和苦難。「黃皮膚的人根本不受歡迎。」

美國是一個由移民組成的國家，不僅僅是只有白人，還有來自亞洲、非洲、歐洲的人們。「我相信趙良方從學術上是在解釋排華法案的兩面性。但是華裔移民在過去經受了太多的苦難，為了得到國會對於排華法案的道歉我們付出了太多心血，我們的目的就是讓人們知道這是一條種族歧視的法案。」黃少雄說。

9月29日，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）代表聖荷西市議會，在華埠舊址正式向華人移民及其後裔遭受的不公正對待而道歉。1887年，也是排華法案頒布的第五年，位於聖荷西市中心的加州最大華埠因為一場人為縱火事件被夷為平地。

近日，舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）也提出了向華裔社區道歉的決議案。如果決議被通過，舊金山將成為加州第四個向華裔社區道歉的城市。

黃少雄對於趙良方反對種族批判理論（Critical Race Theory, CRT）並沒有發表評論，只表示CRT理論與排華法案的評價不能混為一談。

現任庫比蒂諾副市長趙良方在一個名為「庫比蒂諾家長」的非公開討論群組中，稱排華法案的主要成因並不是「種族歧視」，當時緊張的勞工關係是導致事件發生的主要原因。由於雙方意見不一，黃少雄與另一位反對家長被十幾位群管理員踢出群組，黃少雄表示這是不公平的。

「我不知道有怎樣心態的人會認為排華法案不是種族歧視，甚至認為通過它會有一些好的理由」丁家長（Yi Ding）說，「此外，2000名家長都收到了這封電子郵件，其中大部分還是亞裔美國人—這絕對是我沒有想到的。」