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舊金山音樂學院新樓揭幕 馬友友助陣

記者李晗 / 舊金山報導
馬友友現場演奏，引來陣陣掌聲。（記者李晗 / 攝影）
馬友友現場演奏，引來陣陣掌聲。（記者李晗 / 攝影）

西海岸最佳的音樂學府——舊金山音樂學院（SFCM）舉行新的校園大樓揭幕活動，知名大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）驚艷亮相助陣，在活動中演奏曲目，引來陣陣掌聲。

馬友友今年66歲，在音樂界享譽盛名，獲獎無數。他來自音樂世家，父親是作曲家、指揮家、音樂教育學博士，母親則是聲樂女歌手。馬友友在巴黎出生，七歲時移居美國長大，曾經就讀於茱莉亞音樂學院和哈佛大學。

本次他也特別受邀來到舊金山，參加舊金山音樂學院的新大樓的揭幕活動。新的大樓位於200 Van Ness，距離Oak街的校區以及舊金山市政聽都是步行距離。

馬友友盛讚新的大樓演奏廳的聲音效果，認為這樣的先進的音樂教育環境，可以「給學生、教師創造一個安全的空間，」讓他們發揮創造力。他強調，想象力就是引領下一輩提升遠見視野的驅動力，如果舊金山音樂學院以此來培養下一代，那麼這個地方就是全世界最棒的地方。

他也對舊金山音樂學院的院長斯圖爾（David Stull）說，現在校園的老師們就是支持、養育這些學生的叔叔阿姨們，希望這些學生能夠找到自己的遠見和視野，幫助我們尋找生命的意義。

馬友友現場也演奏了一曲，現場的嘉賓和傳媒也都紛紛拿起相機拍攝。此外，知名的鋼琴演奏家奧森（Garrick Ohlsson）也在現場演奏名曲。當晚馬友友也會出席舊金山音樂學院的晚宴。

舊金山市長布里德（London Breed）也出席了活動，對於大樓投入運營表示欣喜，也希望舊金山能夠有更多這樣的空間。從11樓的演奏廳的窗外，就能看到市政廳和Van Ness街頭的景象。12樓的天台也可以俯瞰城市美景。

值得一提的是，疫情期間，舊金山音樂學院收購了知名的音樂家演藝經紀公司Opus 3 Artists，而馬友友以及眾多知名音樂家均是這家公司所代理。這樣的關係也開創了音樂界內由教育機構持有演藝經紀公司的先例。

新的演奏廳可以俯瞰舊金山市政廳和街景。圖中致辭者為市長布里德。（記者李晗 / 攝...
新的演奏廳可以俯瞰舊金山市政廳和街景。圖中致辭者為市長布里德。（記者李晗 / 攝影）
大提琴家馬友友亮相舊金山音樂學院大樓揭幕活動。（記者李晗 / 攝影）
大提琴家馬友友亮相舊金山音樂學院大樓揭幕活動。（記者李晗 / 攝影）

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