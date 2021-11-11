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石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

石油大亨家族租市政廳辦婚禮 金山市府賺了10萬元

編譯組／舊金山11日電
已故石油大亨蓋蒂曾孫女6日在舊金山市政廳舉行婚禮，由聯邦眾議院議長波洛西主婚。（取自推特）
已故石油大亨蓋蒂曾孫女6日在舊金山市政廳舉行婚禮，由聯邦眾議院議長波洛西主婚。（取自推特）

已故石油大亨蓋蒂（J. Paul Getty）曾孫女艾薇‧蓋蒂（Ivy Love Getty）日前在舊金山市政廳舉行豪華婚禮，由聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）主婚，出席賓客有數百人，加州州長紐森（Gavin Newsom）也是座上賓。

出席這場婚禮的賓客都是政商名流，婚禮以粉紅色、松綠色相間的波斯地毯、帷幔和其他華麗裝飾品裝飾舊金山市政廳優雅的灰色大理石圓形大廳，看起來所費不貲，引起外界極大關注。

根據舊金山紀事報（Chronicle）取得的公共紀錄文件，舊金山市府開給活動策畫人加蒂（Stanlee Gatti）的帳單總金額為10萬零2546元，其中約5萬元是場地出租費，另外約5萬元是市府工程師、保安人員和其他工作人員的酬勞。

市政廳的圓形大廳和南北兩個燈廳5日出租給婚禮進行彩排和布置之用。6日舉行婚禮以及婚禮後進行拆除工作，費用一共為5萬3250元，其他輔助費用為4萬8976元，其中4萬2314元是保安費用，保安服務是由舊金山縣警局提供。

根據富比世（Forbes）雜誌2015年的估計，蓋蒂家族擁有約54億元財富。舊金山市政廳活動總監卡羅（Samantha Carroll）表示，蓋蒂家族在市政廳舉辦過許多活動，每次都支付全額費用，沒有任何折扣。

報導這場婚禮的Vogue雜誌指出，租用市政廳的費用只是這場婚禮整個周末慶祝活動的一小筆支出，他們4日晚上先在藝術宮（Palace of Fine Arts）舉行派對，7日還在野餐會上為前一晚狂歡後需要恢復體力的賓客打點滴。

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本周末舊金山多項有趣活動登場

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