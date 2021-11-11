本周末舊金山多項有趣活動登場

舊金山咖啡節現場（圖片來自美聯社）

進入冬令時後，儘管白天的時間越來越短，但灣區 的活動還是很多的。無論您是喜歡咖啡 、水晶、植物或流行音樂，總是有些有趣的事情可以做。此外，彈出雜誌（Pop-Up Magazine ）的秋季刊上映，知名主播凱蒂·庫里克 (Katie Couric) 會來到灣區與粉絲見面，並談談她的回憶錄。您也可以帶著家人，去看一場馬戲團表演，也是別有一番樂趣。以下是本週末舊金山 及週邊地區的熱門景點和活動：

在梅森堡（Fort Mason ）喝咖啡和賞水晶

如果您喜歡咖啡，請前往本週末在梅森堡（Fort Mason）舉辦的第五屆年度舊金山咖啡節。您可以去看看特色烘焙店和咖啡店，吃一些美味的小吃，像想鱷梨吐司和甜甜圈，參加小組討論，觀看拿鐵製作藝術比賽，並聽聽現場音樂，還提供免費的非咖啡飲料。在梅森堡，您還可以參加2021 年舊金山冬季水晶展，購買水晶飾品、水晶球、魔杖、治愈工具、珠寶等，順便為您的生活增添一些正能量。

Pop-Up Magazine 體驗現場雜誌

本週五， 2021 年秋季刊的彈出雜誌（Pop-Up Magazine），是一場現場雜誌體驗活動。您將在舞台上通過聲音、插圖、電影、現場音樂和攝影來聆聽和觀看故事、藝術、舞蹈等. 在整個大流行期間，Pop-Up Magazine 嘗試了各種講故事的形式，但這是 18 個月以來它們第一次重返影院，並與市民互動。

和知名電視主播凱蒂·庫里克(Katie Couric) 一起去那裡

週六，凱蒂·庫里克( Katie Couric)作為她「去那裡圖書之旅」的一部分，會出現在共濟會。她的回憶錄坦率地審視了她的個人生活和她在電視上的四個十年，涵蓋了從 9/11 到#MeToo 運動的方方面面。她的每個書站之旅都有一位特別的嘉賓，在舊金山站，也將會有一位神秘嘉賓登場。

羞愧的現場（Mortified Live ）活動，與陌生人分享你的日記信件或尷尬的事情

我們都有很多令人尷尬的童年時刻，我們希望一直沒有人會發現。現在想像一下，在舞台上、在一群陌生人面前大聲分享這些故事。在Mortified Live，你會聽到其他人分享日記、信件、家庭電影等等，也許你會對自己年輕時的尷尬感覺好一些。

5 美元加入馬戲團

週五晚上，馬戲中心將為 16 歲及以上的任何人提供大帳篷下的生活體驗。只需要5 美元您可以觀看到雜耍、平衡木表演、旋轉盤子，並可以觀看到（ Circus Center Flyers ）的短暫空中飛人表演。如果您希望自己也成為一名飛人，只需額外支付 5 美元，您就可以參加「地面學校」並嘗試在空中飛舞（無需以前有飛行經驗）。

在 The Sill's Plant Swap 種植互換綠植活動

本週五，在舊金山的聯合街 (Union Street) Cow Hollow 商店內，有綠植種植專家見會面，在活動期間，您可以談論所有關於植被相關的話題，以及與其他植物種植愛好者交換植物、插條、盆栽和花藝，當天活動的所有門票收入，都捐給城市森林之友協會，用於自然環境的保護。