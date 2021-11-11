華人力挺矽谷庫市副次市長趙良方 稱她歧視言論被曲解

趙良方參與到庫比蒂諾聯合學區關校的抗議活動中。（記者王子涵/攝影）

庫比蒂諾市副市長趙良方（Liang-Fang Chao）近日被指責為1882年排華法案辯護開脫，並遭到多名華裔官員指責批評。加州眾議員李天明（Alex Lee）表示：「呀！真不敢相信這是來自於一名華裔美國 民選官員說出來的話，這是歪曲歷史和不負責任的行為。」前庫比蒂諾市長黃少雄（Gilbert Wong）說：「我為自己是一個有中國血統的美國人而感到驕傲。你應該向華人社區道歉。」

事件的起因是趙良方在一個名為「庫比蒂諾家長」的非公開討論群組中，稱排華法案的主要成因並不單純是「種族歧視 」，當時緊張的勞工關係是導致事件發生的主要原因之一。

該群組大約有2000名成員，家長楊少華是群成員之一，他全程參與了討論的過程。

楊少華表示，加州教育局 發佈了新一版的現代化課程，其中在參考資料中提到了排華法案的相關內容。當時，群組正在討論教材中對排華法案的描述和評價。

教材中描寫到，排華法案是白人資本家、帝國主義對少數族裔勞工的殘害和欺壓。「當時我們沒有在討論這是否是種族歧視的問題，因為這肯定是種族歧視。」楊少華說，「我們當時在討論這法案的起因其實是一部分窮人欺負另一部分更沒有政治代言人的窮人。」

根據楊少華的介紹，儘管排華法案在1882年才被通過，但是早在1870年左右，一個主要由愛爾蘭移民組成的工人黨（Working men's party）就極力在推動排華法案，他們認為勞動力低廉的華人搶了他們的工作。

楊少華表示，群組里單純在討論歷史問題，且在趙良方發表見解後，並沒有人覺得她的觀點不妥。

楊少華補充道，所有的高中生在2025年以後都要必修一門種族教育課程，課程建立在批判性種族理論（Critical Race Theory, CRT）的基礎上。簡單來說就是把美國說成帝國主義和資本主義進行批判。「所以我們家長很不喜歡這一點，孩子以後就不會愛自己的國家了。」 楊少華說。

趙良方是CRT教育的反對者，她強調在看待歷史問題時應帶有批判性思維去思考，尤其是在向K-12的學生們講述歷史時，更不能像用X光線一樣只照到局部，以偏概全。

面對批評，趙良方更是回擊道：「更讓我擔心的是，一些州立法者跳出來，通過截取部分討論內容而指責我，而這些人卻是為我們編寫和審查法律的人呀！」

趙良方在一份公開的聲明中表示：「讓我成為年輕人的榜樣，讓他們知道我是如何在棘手的問題上依然保持文明的討論，並且尊重彼此的觀點。」