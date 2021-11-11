優步向殘障乘客收取時間等待費 被司法部起訴

司法部 起訴優步（Uber）網約車 公司，向殘障乘客收取時間等待費用。因為殘疾乘客，需要更多時間上車，所以優步網約車公司規定，向殘疾乘客收取等待時間費用，正是該規定，近日優步遭到了美國 司法部的指控。

自 2016 年以來，優步司機從到達接送地點的那一刻起，如等待時間超過兩分鐘以上，優步就會向乘客收取等待時間費用。根據週三在美國北部地區法院提起的訴訟，對於許多殘障人士來說，兩分鐘是不夠的，即使在被告知乘客延誤是因為殘障的情況下，優步的網約車系統也不會做出調整。

一些殘障人士可能需要更多時間從接送地點上車，或者他們可能需要時間存放輪椅或助行器，這可能會使他們超過規定的兩分鐘等待時間。

訴訟稱，優步公司向殘疾人收取延誤費用，並且沒有合理修改其收費政策，這是歧視殘疾人並違反了《美國殘疾人法》。加州北區代理美國檢察官斯蒂芬妮·海德斯 (Stephanie Hinds) 在一份聲明中說，「優步的等待時間費用，给殘障人士造成了重大損失和生活的影響。需要額外乘车時間的殘疾乘客，有權不受歧視地使用网约车服務，正如 ADA 所保證的那樣，這起訴訟旨在幫助殘疾人過上獨立、有尊嚴且方便的生活。」

優步發言人諾亞·愛德華森 (Noah Edwardsen) 表示，「鑑於優步一直在與司法部就解決如何更好的服务殘疾人乘客，正在進行積極討論和尋求解決辦法，這起訴訟令公司非常的意外和失望。」 他說，從根本上不同意我們的政策違反 了ADA，我們也正在不斷改進產品，以達到為每一個社區居民提供便利的宗旨。愛德華森補充說道，優步的政策規定，任何通知了優步系统的残障乘客，都可以退還等待時間費用，并從上週開始，任何向優步證明他們有殘疾的乘客都將自動免除費用。

週三的訴訟稱，優步在被告知延誤是由殘疾造成的原因後，拒絕向殘疾乘客退款。該訴訟要求法院命令優步（Uber） 調整其等待時間費用政策，以符合 ADA 標準，並被要求，需要向優步司機講解 ADA 相關知識。此外，司法部要求優步支付罰款，並為已被收取非法等候費的殘疾人，支付經濟損失。

美國司法部助理部長克里斯汀·克拉克 (Kristen Clarke) 說，這起訴訟旨在讓 Uber 遵守《美國殘疾人法案》的規定，同時發出一個強有力的信息，即 Uber 不能僅僅因為殘疾乘客，需要更多時間上車而懲罰他們。司法部民權司在一份聲明中指出，「優步和其他提供交通服務的公司必須確保所有人，包括殘疾人士，都能平等地獲得交通服務。」另一家網約車公司 Lyft 似乎沒有收取類似的等待時間費用，但會收取「取消和未出現」的費用。

優步公司發言人說，乘客可以在優步應用程序或網站上要求退還等候費，並可以通過該公司的輪椅無障礙功能和 Uber Assist 功能，來設置 Uber 乘車不收取等待時間費用。

任何認為自己受到優步歧視的殘障人士，請致電 833-591-0425 或發送電子郵件至[email protected]。