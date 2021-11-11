推廣兒童接種疫苗 舊金山華埠連辦兩場活動

東華醫院的營運總監任高子娜表示，自己5歲的小朋友就已經接種。（視頻截圖）

舊金山華埠 將在今日（11月12日周五）和明日（11月13日周六）舉行兩場面相兒童的新冠疫苗接種活動。活動無需預約，家長可以直接帶著孩子前來打疫苗。

東華醫院的營運總監任高子娜表示，上周輝瑞 （Pfizer）藥廠的新冠疫苗已經獲得了許可，可以為5至11歲的小孩接種。因此東華醫院、衛生局以及華埠社區機構也聯手舉行兒童接種活動。

今日周五在東華醫院（845 Jackson街）就會舉行第一場，時間是在放學之後的下午3時至5時30分。活動不需要預約，家長可以帶上健保卡，沒有醫療保險的也可以前來。

而明日周六的活動則是在華埠的男青年會YMCA（855 Sacramento街），時間是上午10時至下午2時。活動同樣無需預約，家長可以直接帶著小孩來打針。

任高子娜說，的確疫苗的許可剛剛下來，明白很多家長都會有擔心，猶豫是否應該要第一時間打。她指出不需要擔心，疫苗具有很高的安全性，而且很多的小朋友都已經打了，副作用也比成年人、老年人會小一點。

她也舉例說自己的小孩就是5歲，在剛剛過去的周末就已經接種。自己小孩的副作用就是手臂痛，沒有發燒。她說發燒的情況一般比較少見。兒童接種的輝瑞疫苗的劑量是成年人的三分之一，因此副作用也會相應較少。

她也分享了一些哄小孩打針的方法，比如告訴小孩子打完針就可以去旅遊、去逛街，以及打完針就給一顆糖等。

因為兒童疫苗新鮮出爐，所以供應上可能還是有限。華埠兩場的活動中，預計周五東華醫院將會有打100針，而周六的YMCA的活動將會有200針。任高子娜也呼籲家長如果去到現場發現要排隊，則可以耐心等候。周六的活動也可能會派號控制人流。

至於哪部分的小孩不應該打疫苗？聯邦疾控中心指出就算是長期病患中的小孩也應該接種。但是如果小孩子本身打了其他疫苗有較大副作用，比如出現呼吸困難等症狀，那麼就要留意，和家庭醫師商榷。此外像是正在發燒，剛剛得過新冠的小朋友，則需要等一等再打。

另一個常見的問題則是新冠疫苗和流感疫苗 是不是可以同時打。任高子娜表示是可以的。