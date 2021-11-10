舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土

眾多政要出席動土儀式。（記者李晗 / 攝影）

服務舊金山 青少年的非盈利機構「社區青年中心」（CYC），在華裔 聚居區的列治文區（Richmond）的新中心大樓正式動土，預計一年半到兩年後能夠正式開門營運。

11月10日，眾多政要官員和社區青年中心的行政主任溫靜婷（Sarah Wan）出席動土儀式。市長布里德（London Breed），州議員丁右立，市議員陳詩敏，前市議員李麗嫦等也先後致辭。

這個新的社區中心位於Clement街952號，兩層的建築將會進行翻新，全部面積大約是7000多平方呎，也有一個屋頂的活動空間。這裡將會提供工作培訓發展項目，也會有計算機學習俱樂部，社區共享空間等。此外還會行政辦公室以及舉辦活動項目空間。

布里德表示，自己很高興能夠參加列治文區這個中心大樓的動土儀式。「50多年來，社區青年中心一直為舊金山的青年和家庭提供服務，今天的動土儀式，標誌著中心致力於為舊金山西面社區提供永久性服務。」

加州 議員丁右立選區也包含列治文區。他致辭時也說，社區青年中心為列治文區做了許多貢獻。「我很高興成為他們在沙加緬度的代表者，為他們的新中心爭取到了250萬元的州府撥款。」他強調，這項投資將確保社區青年中心的積極影響力可以世代延續下去。

目前該列治文區的大樓項目也還在募資當中。詳情可見網站：https://www.cycsf.org/donate/richmond-hub-capital-campaign/。社區青年中心在主流政界和華裔社區內都有重要影響力，提供眾多社區服務。許多亞裔的罪案受害者也會轉介給社區青年中心，中心可以向受害者提供心理輔導以及其他服務。