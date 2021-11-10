史丹福大學考慮 擴招25%大學部學生

史丹福大學校長拉文在校董事會發言。（史丹福大學校報）

史丹福大學 校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）與副校長丹尼（Jon Denney）在上周的校董事會上表示，史丹福在未來將擴招25%的大學部學生並建造第九處宿舍樓。為此，史丹福已經籌集了16.7億元的捐款用於學校的長期計畫。

擴招大學部學生一直是學校的首要目標，但由於缺少足夠的校園住房以及縣政府的限制，計畫很難進行下去。

2016年，史丹福向聖他克拉拉縣政府提交了擴招的申請，其中包括每年增加100名大學部學生直至2035年。但經過3年的審議後，史丹福撤銷了申請並發佈了一則公告稱，計畫在成功批准前遇阻。

「我最想說的是，在未來五年到八年內，如果我們增加兩個校內宿舍，這將可以容納25%的大學部學生數量。」拉文補充道，縣政府的限制是主要的阻礙。

16.7億元的資金中的11億將用於學校建設，4.28億用於特殊項目，1.33億用於大學部學生的經濟援助。

史丹福大學今年的籌款活動與以往有所不同，籌款委員會並沒有設置一個公共的籌款目標。學校希望捐款者可以「專注於學校用這些籌款做了哪些實際的事情，以及我們是如何影響這廣闊的世界的。」丹尼說。

會議上還談及了學校教職工施打疫苗 的最新截止日，以及學校對涉外研究資助的審查。

史丹福教務長德雷爾（Persis Drell）表示，教職工疫苗施打的截止日從12月8日推遲至1月4日。申請宗教、醫療赦免的截止日仍保持在11月12日。

「曾經，我們允許教職工可以不透露是否接種疫苗或不願意接種疫苗。」德雷爾說：「如今這樣的方式不被允許。」

關於涉外研究資助，學校仍會保持對中國 電信巨頭華為（Huawei）的謹慎態度，暫停該公司對學校的資助，並允許特別調查委員會（GERP）每年進行風險評估。

特別調查委員會委員長艾博森（Jessa Albertson）表示，其風險對於大學來說是不可控制的。