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矽谷庫比蒂諾副市長趙良方 涉種族爭議

記者王子涵╱庫比蒂諾報導
面對潮水般的批評，趙良方似乎並沒有退縮的想法。（庫市政府網站）
面對潮水般的批評，趙良方似乎並沒有退縮的想法。（庫市政府網站）

庫比蒂諾副市長趙良方（Liang-Fang Chao）上周在一個非公開家長群組中，對1882年排華法案（Chinese Exclusion Act）做出了一番富有爭議性的評論。她認為，排華法案的主要成因並不是「種族歧視」，當時緊張的勞工關係是導致事件發生的主要原因。此番言論一出，她便受到了多方的批評。有人認為她是在為排華法案辯護和開脫。

趙良方於1999年來到加州，曾擔任庫比蒂諾市學區委員。2018年當選庫比蒂諾市副市長。

上周五，趙良方向一個群名為「庫比蒂諾家長」的Google群組發送了一封郵件， 該群組大約有2000名成員。她在郵件中寫到，排華法案主要是為了阻止工資較低的中國勞工搶走本地勞工的工作，而不是單純的「種族歧視」。

她提到，來自亞裔其他國家的勞工，如日本、韓國、印度尼西亞等勞工並沒有被排除在外。

「這是一個勞工問題，美國勞工希望把更便宜的中國勞工拒之門外，理由是合理的」。趙良方表示，「我們今天也正在做類似的事情，通過H1簽證的方式。我們不想把工作簽證給那些會搶走美國公民工作的人。」

加州眾議員李天明（Alex Lee）、前庫比蒂諾市長黃少雄（Gilbert Wong）都對趙良方的言論進行了批評。黃少雄在一封郵件中表示：「我為自己是一個有中國血統的美國人而感到驕傲。你應該在下一次議會會議上，對你的仇恨言論向華人社區道歉。」

庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）表示，排華法案是明顯的種族歧視法案。市議員摩爾（Kitty Moore）也表示，從法案的名字就很容易可以辨別這是種族歧視。

趙良方在隨後的公開聲明中澄清道：「排華法案是一部種族歧視的法案。我從未說過它不是，從來沒有。」

她強調批判性種族理論（Critical Race Theory, CRT）在K-12教育中是不可取的。她表示，CRT理論僅僅從種族單個方面考慮問題而排華法案還牽扯到勞工、經濟發展和外交等問題。」

趙良方認為，如今在看待歷史問題時應帶有批判性思維去思考，尤其是在向K-12的學生們講述歷史時，更不能像用X光線一樣只照到局部，以偏概全。

面對潮水般的批評，趙良方似乎並沒有退縮的想法。她在聲明中表示：「讓我成為年輕人的榜樣，讓他們知道如何在棘手的問題上依然保持文明的討論，並且尊重彼此的觀點。」

種族歧視 勞工 工作簽證

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