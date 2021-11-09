北加華裔2歲兒流彈冤死 警：子彈從高速路北側射來

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日下午在屋崙高速路行駛的一輛車中，不幸被流彈擊中，傷重不治，震驚灣區社區。（家人供圖）

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日下午在屋崙 高速路行駛的一輛車中，不幸被流彈擊中，傷重不治，震驚灣區，社區紛紛表示悲痛和惋惜之情。此事或涉及舊金山 幫派交火。

加州 公路巡警（CHP）在記者會上則表示，調查得出的證據表明，所擊發的子彈很可能來自880號州際公路的北向一側，並隨機擊中了受害者的車輛。並呼籲，6日下午在屋崙880號州際公路上行駛的任何人，可以檢查車輛的行車記錄儀視頻，看看是否可能捕捉到與此事有關的圖像，以幫忙抓獲兇手。

Jasper Wu還未過2歲生日。他父親遠在中國工作，因為疫情旅行禁令等原因，自從Jasper 出生後，還從未和兒子見面。父子兩人一直都是透過視頻聯繫。

6日下午2時許，Jasper和家人坐在一輛Lexus四門轎車中，在Filbert街附近的880號州際公路向南行駛時，卻不幸被流彈擊中頭部。雖然馬上被送往兒童醫院，但最終傷重不治。此事或涉及舊金山幫派交火，但Jasper家人並非目標。8日晚，Jasper的父親緊急從中國趕來舊金山。

此事發生後，社區大為震驚，8日晚還為Jasper舉行燭光守夜悼念活動，人們送上鮮花、蠟燭、玩具和糖果，來懷念Jasper。家住佛利蒙、孩子的母親安笑笑（Cherry An）則表示，Jasper死不瞑目，希望能趕快找到兇手，有個交代。

加州公路巡警的記者會並未透露任何有關潛在嫌疑人的細節。但公路巡警隊長雷曼（Mike Lehman）說，調查得出的證據表明，開槍擊發的子彈很可能來自880號公路的北向一側，並隨機擊中了受害者的車輛。

巡警還呼籲，6日下午在屋崙880號州際公路上駕車的任何人，可以檢查他們的行車記錄儀視頻，看看視頻是否可能捕捉到與該事件有關的圖像。

過去12個月中，屋崙高速路已經發生76起槍擊案件。對此說法，雷曼並未質疑。但他表示，公眾在屋崙的高速路上開車，應該感到安全。當媒體追問，為何在如此統計數據下，公眾開車還能感到安全時。雷曼說，因為這種情況發生的幾率並不高。

雖然調查偵探們沒有公布任何嫌疑人資訊或動機。但KPIX報導說，一輛嫌疑車輛是一輛深色的 Chrysler 300。

截至9日晚上7時許，GoFundMe網站上為Jasper Wu發起的愛心捐款，已經超過13萬6866元。