舊金山罷免地檢長選舉 2022年6月7日舉行

博徹思的罷免選舉將會在6月7日舉行。（本報檔案照片）

爭議多時的罷免舊金山 地方檢察長（District Attorney）博徹思（Chesa Boudin）的競選運動，正式獲得了選務處的確認。罷免選舉將會納入明年2022年6月7日的選舉中。

選務處在11月9日午間時分發出通告，表示罷免一方的選民簽字已經足夠，因此將會啟動選舉，交由選民來決定是否罷免博徹思。新聞通告一出，社交媒體和傳媒立即轉載報導，引發熱議。

2022年是常規選舉年，國會議員、加州州長、議員等都要選舉。但是舊金山政壇動蕩，多場罷免選舉、議員補選，也讓2022年的選舉次數從兩次變成四次。初選將會在6月7日舉行，而罷免博徹思的選舉就是納入初選的選票上。

博徹思是全美進步派地方檢察長的代表，主張減少大規模監禁。他在2019年以細微的優勢贏下選舉，上任之後他爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，引起媒體鋪天蓋地報導，博徹思也被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上過於「寬容」，觸發罷免運動。

上個月底，罷免一方將多個選民簽字請願罷免的文件提交給選務處，這已經是舊金山第二個罷免博徹思的運動。此前一個由共和黨人領導的罷免運動，最終因為簽名人數不足而失敗。第二次的運動提交了8萬3487個簽字，超出門檻3萬多。罷免一方的發言人、競選辦主席，華裔的蔣美琴（Mary Jung）表示，罷免運動獲得眾多支持，包括許多本地人的支持。他們發出的新聞公告中也強調本次運動是由民主黨人所領導。蔣美琴曾經擔任舊金山民主黨主席。

面對已經確認要舉行的罷免選舉，博徹思一方也發佈聲明，抨擊競選背後的「黑暗」（shady）伎倆，同時把這次的罷免比作今年9月時的州長紐森 （Gavin Newsom）的罷免選舉。反罷免發言人愛德華斯（Julie Edwards）表示，罷免一方花費了140萬的資金，因此能夠觸發選舉也不奇怪。

「我們看到，這和州長紐森罷免選舉時發生了完全相同的事情。我們相信舊金山選民也會拒絕這項由共和黨支持的競選。罷免選舉是為了扭轉地檢長博徹思的改革，這些改革確保我們的安全，也讓刑事司法系統更加公平。」她也強調，罷免選舉不會阻止博徹思繼續為舊金山人而工作。

如果博徹思被罷免，市長布里德（London Breed）將會委任下一任地方檢察長。