我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

成熟製程晶片一路短缺至2024年？WSJ點出原因

舊金山罷免地檢長選舉 2022年6月7日舉行

記者李晗 / 舊金山報導
博徹思的罷免選舉將會在6月7日舉行。（本報檔案照片）
博徹思的罷免選舉將會在6月7日舉行。（本報檔案照片）

爭議多時的罷免舊金山地方檢察長（District Attorney）博徹思（Chesa Boudin）的競選運動，正式獲得了選務處的確認。罷免選舉將會納入明年2022年6月7日的選舉中。

選務處在11月9日午間時分發出通告，表示罷免一方的選民簽字已經足夠，因此將會啟動選舉，交由選民來決定是否罷免博徹思。新聞通告一出，社交媒體和傳媒立即轉載報導，引發熱議。

2022年是常規選舉年，國會議員、加州州長、議員等都要選舉。但是舊金山政壇動蕩，多場罷免選舉、議員補選，也讓2022年的選舉次數從兩次變成四次。初選將會在6月7日舉行，而罷免博徹思的選舉就是納入初選的選票上。

博徹思是全美進步派地方檢察長的代表，主張減少大規模監禁。他在2019年以細微的優勢贏下選舉，上任之後他爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，引起媒體鋪天蓋地報導，博徹思也被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上過於「寬容」，觸發罷免運動。

上個月底，罷免一方將多個選民簽字請願罷免的文件提交給選務處，這已經是舊金山第二個罷免博徹思的運動。此前一個由共和黨人領導的罷免運動，最終因為簽名人數不足而失敗。第二次的運動提交了8萬3487個簽字，超出門檻3萬多。罷免一方的發言人、競選辦主席，華裔的蔣美琴（Mary Jung）表示，罷免運動獲得眾多支持，包括許多本地人的支持。他們發出的新聞公告中也強調本次運動是由民主黨人所領導。蔣美琴曾經擔任舊金山民主黨主席。

面對已經確認要舉行的罷免選舉，博徹思一方也發佈聲明，抨擊競選背後的「黑暗」（shady）伎倆，同時把這次的罷免比作今年9月時的州長紐森（Gavin Newsom）的罷免選舉。反罷免發言人愛德華斯（Julie Edwards）表示，罷免一方花費了140萬的資金，因此能夠觸發選舉也不奇怪。

「我們看到，這和州長紐森罷免選舉時發生了完全相同的事情。我們相信舊金山選民也會拒絕這項由共和黨支持的競選。罷免選舉是為了扭轉地檢長博徹思的改革，這些改革確保我們的安全，也讓刑事司法系統更加公平。」她也強調，罷免選舉不會阻止博徹思繼續為舊金山人而工作。

如果博徹思被罷免，市長布里德（London Breed）將會委任下一任地方檢察長。

華裔民眾在街頭舉牌示威，支持罷免。（本報檔案照片）
華裔民眾在街頭舉牌示威，支持罷免。（本報檔案照片）

罷免 舊金山 紐森

上一則

舊金山市長布里德支持罷免3教委 稱孩子必須排在第一位

延伸閱讀

舊金山市長布里德支持罷免3教委 稱孩子必須排在第一位

舊金山市長布里德支持罷免3教委 稱孩子必須排在第一位
加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑

加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑
加州學生免戴口罩聲浪起 紐森：須看接種率決定

加州學生免戴口罩聲浪起 紐森：須看接種率決定
罷免金山3教育委員 威善高表態支持

罷免金山3教育委員 威善高表態支持
提高罷免的門檻 勢在必行

提高罷免的門檻 勢在必行

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53

超人氣

更多 >
減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
執法烏龍？芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警竟「2槍擊斃他」

執法烏龍？芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警竟「2槍擊斃他」
彭帥效應？上海國安局長 被舉報性侵下屬女兒

彭帥效應？上海國安局長 被舉報性侵下屬女兒
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排