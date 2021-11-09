5-11歲兒童疫苗上路 就算孩子得過新冠肺炎也需接種

兒童不能免除新冠肺炎的影響，衛生局呼籲5到11歲者接種疫苗。（記者李榮／攝影）

美國疾病管制與預防中心已在2日批准了新冠疫苗 於5到11歲兒童的使用，目前輝瑞 疫苗是這個新批准年齡組的唯一選擇。依照介紹，給5-11歲兒童的疫苗劑量較小，而且是特別的配方。根據聯邦指引，專門提供較長患者的疫苗不可用於此年紀較小的族群，需要打疫苗者應該諮詢家庭諮詢家庭醫生或是地方藥局，看看他們是否提供兒童的疫苗預約。

不過，雖然兒童疫苗已經上路，有不少家長反而與先前期待兒童疫苗時的心情相反，對於兒童疫苗有些擔心，想要等到有更多人打兒童疫苗後再決定。聖他克拉拉縣衛生局則以問答形式，希望解決家長對於兒童疫苗的問題與疑惑。聖縣也提醒，就算孩子已經得過新冠肺炎 ，仍依然需要接種疫苗。

問題1：為什麼該讓孩子接種疫苗？

孩子可能因感染新冠肺炎而生病。有些孩子可能因感染新冠肺炎而出現罕見但嚴重的併發症。疫苗是最好的保護。就算沒有症狀，孩子也可能傳播新冠肺炎給他人。疫苗能提供最好的預防。接種疫苗後的孩子可以參加更多活動和聚會。

問題2：我的孩子符合條件接種疫苗嗎?

可以的！所有5 到 11歲的兒童都符合資格接種輝瑞疫苗。 對食物或動物會過敏的兒童也應該接種新冠肺炎疫苗。如果有疑慮，可以諮詢診所裡的護士。然而，您的孩子目前正感染新冠肺炎，則必須等到病情好轉才能接種疫苗。

問題3：孩子曾經感染新冠肺炎，還需要接種疫苗嗎？

是的。曾得過新冠肺炎並不會防止您的孩子再次感染此病毒。疫苗是防止您的孩子再次感染新冠肺炎的最佳保護措施。

問題4：兒童疫苗和成人疫苗是一樣的嗎?

給5到11歲兒童的輝瑞疫苗劑量比給成人來的少。是成人劑量的三分之一。像成人一樣，兒童也需要兩劑疫苗，中間相隔三周。

問題5：我如何知道疫苗對兒童是有效並安全的？

研究發現給兒童的疫苗是安全的，並且可以很好的保護兒童免受新冠肺炎的侵害。已有超過數十億的成人接種了安全且有效的輝瑞疫苗。

問題6：我無法和孩子一起去診所。他們可以在我不在場的情況下接種疫苗嗎？

可以的! 如果所有表格都填好並簽了名，孩子就可以在您或監護人不在場時接種疫苗。如果願意，可以讓親戚或朋友帶孩子去接種。

問題7：疫苗有任何副作用嗎？

有些人在接種疫苗後會感到輕微的副作用。 常見的副作用有注射部位會發紅、肌肉酸痛和發燒。

問題8：疫苗會影響生育能力嗎?

不會，對女性或男性的生育能力都沒有影響。

問題9：新冠肺炎疫苗和心臟健康方面問題有關連嗎？

心臟健康方面的問題非常罕見。症狀通常很輕微並且是可以治療的。新冠肺炎所造成的健康問題遠比疫苗的副作用要來的嚴重。疫苗是對抗新冠肺炎心臟健康問題最好的保護。

問題10：如果我的孩子怕打針或是有暈針的歷史該怎麼辦?

工作人員會在施打疫苗時讓孩子感到安全及舒適。在他們接受注射時，您可以將孩子放坐在大腿上。

問題11：若我的孩子接種完疫苗感到不舒服，還能去上學嗎?

若您的孩子接種完疫苗後產生發燒，頭痛，發冷，或是有肌肉痠痛的現象，他們應該留在家中。若在48小時後感到好些，則可以返回學校。若持續不舒服超過48小時，繼續將孩子留在家中並諮詢孩子的醫生以確定他們沒有感染新冠肺炎或是其他感染。