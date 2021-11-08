北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加州880公路屋崙 路段6日下午發生槍戰，並導致一名坐在路過汽車中的23個月大男童Jasper Wu遭子彈擊中頭部，送醫搶救後依然不治。男童母親面對獨子無辜冤死，內心悲痛萬分，吃不下也睡不好，8日在自家門前哭泣地說：「當時Jasper眼睛還是睜開的，我希望能趕快找到兇手，有個交代。」

遭無辜槍擊 男童的母親是住在佛利蒙的安笑笑（Cherry An）。安笑笑來自河北邯鄲，與父母共住在佛利蒙的家中，她則是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩。安笑笑稱，自己已經來美國 約十年，但因為先生一直都在中國大陸工作，因此都是她一人在美國帶小孩；並非先前傳出的單親媽媽。而Jasper出生後，是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，先生還沒有機會來美國探望小孩。沒想到先生第一次看兒子，竟是這樣的景況。

安笑笑透露，在得知兒子的事故後，先生已經從連夜趕來灣區處理，從上海轉機首爾再到舊金山，預計於8日稍晚搭乘美聯航的航班抵達灣區。

安笑笑說，事件發生的非常突然，整件事對她的打擊非常大，因此目前不願意公開回憶當天發生的情況以及行程，「我太想念我的孩子了。他（Jasper）下個月就要兩歲生日！」

Japser的外婆Linda Lu也回憶，Japser是非常可愛、活潑、開朗的小男孩，很懂事，走在街上遇到人都會打招呼，而且很有愛心，每次有吃的東西都會與其他小朋友分享。一家人完全沒有辦法接受這樣的橫禍，身為母親安笑笑更是無法承受，安笑笑這幾天來幾乎是不吃飯、不睡覺。Linda表示：「我對（笑笑）說，妳睡一會兒吧，在夢裡妳可以見到孩子。唉，真的很淒涼，孩子就突然沒有了，會崩潰的。」

依照警方的資料顯示，安笑笑與Jasper Wu是在6日下午於一輛白色凌志轎車行經880公路南下路段時遭流彈波及，Jasper被子彈擊中頭部，送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救後不治。初步懷疑是880公路北上路段發生槍戰，結果流彈打到在南下路段的凌志轎車，車上有三位成年人以及三位小孩。Jasper是該車上唯一中槍者。

加州公路警察局初步認為，被子彈擊中安笑笑的車輛並非原本的槍擊目標，而是遭另外兩台車的槍戰所波及。

警方表示，該槍擊案發生於當日下午約2時15分，目前還沒有鎖定任何嫌犯。Jasper的命案也是屋崙今年第119宗的命案。

安笑笑呼籲，當日行經該路段的目擊者，或者知情人士能與警方聯繫，「勇敢一點，然後舉報事實的情況，來幫助我，讓我的兒子也走得明白一點。」

公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）