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舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

記者李晗 / 舊金山報導
蓋斯懷特的眼睛中彈。（取自Gofundme）
蓋斯懷特的眼睛中彈。（取自Gofundme）

舊金山日落區發生途人遭到隨機射傷的案件。一名女子深夜在路邊等車時，被經過的車輛內的人用彩彈槍（paintball）射傷左眼，可能會導致失明。

多家主流電視台率先報導了這宗案件，警方也在持續調查案件當中。這名29歲的受害女子名叫蓋斯懷特（Zoe Gisewhite），在市中心一家髮廊擔任調色師（colorist）。案發時間大約是10月30日周六的午夜時分，當時她和男朋友參加完金門公園音樂節「Outside Lands」，在日落區的Noriega街和Sunset大道等車。

意想不到的是，就在路邊等車的時候，一輛途徑的車輛內有人向他們射彩彈槍，蓋斯懷特和男朋友都被射中，但是蓋斯懷特眼部中槍，當場就暫時失明。「我覺得我的手刺痛，而且我從臉上剝了一些東西。然後我男朋友看著我的臉說，『哦，我的天哪，』」蓋斯懷特說。

據悉當時蓋斯懷特被打中三槍，分別是在手部、眼部和腿部。他的男朋友被打中六槍，都在背部。從蓋斯懷特的照片上看，她的眼睛血紅。一周之後，經過醫師的救治，蓋斯懷特的眼睛稍有好轉，但是還是看不見太多東西，只能在邊邊看到一些顏色。醫師也說還不知道是否會永久失明。

「我只是想讓大家知道，這些事情就是發生在附近，」她也說如果有民眾看到了相關的事件，比如有人開車路過房子時向房子射彩彈，或者向車子射彩彈，可以站出來說話。

蓋斯懷特的男朋友也已經在眾籌網站Gofundme設立了頁面來幫助她，網址是https://www.gofundme.com/f/h6wzyk-for-zoe。截至周日晚間籌款已經超過1萬5000元。

舊金山

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