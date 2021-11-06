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舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針

記者李怡／舊金山報導
安老自助處疫苗外展，助長者順利完成加強針注射。（圖片由安老自助處提供）
安老自助處疫苗外展，助長者順利完成加強針注射。（圖片由安老自助處提供）

今年年初，當COVID-19疫苗問世時，舊金山與加州其他地區一樣，優先考慮為老年人接種。到5月1日，81%的65歲及以上的舊金山人已完全接種疫苗，遠遠超過該市整體疫苗接種率。但根據舊金山公共衛生局的最新數據，該市在優先考慮為老年人進行COVID-19加強針注射方面，並沒有那麼成功。也因此，舊金山華埠安老自助處6日舉辦的疫苗外展服務，就顯得十分及時。

根據舊金山公衛局數據，截至11月1日，該市約11萬8000名有資格接受COVID-19加強針注射的老年人中，只有不到2萬3000人（約五分之一）接種了第三劑疫苗。截至11月1日，該市發出的5萬2000劑加強注射，只有不到一半提供給65歲及以上的人。

FDA目前建議，如果人們接種Moderna或Pfizer疫苗，在完全接種疫苗六個月後進行加強針注射，如果接種嬌生疫苗，則在完全接種疫苗兩個月後進行加強針注射。目前仍處於加強階段，美國食品和藥物管理局於9月下旬首次批准輝瑞疫苗作為加強針疫苗，幾周前才批准Moderna和嬌生疫苗作為加強疫苗。

舊金山公共衛生局副主任Naveena Bobba博士說，「老年人不僅是因為近一年前第一批接種疫苗，現在的免疫力有所下降，而且由於潛在的醫療條件和合併症，他們會面臨更高的風險，這就是為什麼我們敦促老年人盡快接種第三劑加強針。」

舊金山加大的老年科醫生Carla Perissinotto博士說，老年人的疫苗加強針注射率正在下降，原因有幾個。首先是缺乏關於加強針必要性的溝通。大家對COVID-19已經疲勞了。已經處於疫情狀態中有一段時間了，有一種無視感，不再像之前那樣有那麼恐懼了。

其次，為老年人接種疫苗，需要醫療保健提供者付出很多額外努力。因為許多老年人不知道如何在電腦上查找和預約疫苗接種。

舊金山的多個個社區組織正在努力解決這些疫苗的獲取和預約問題，華埠的安老自助處就曾多次在華埠社區開展疫苗接種外展活動，包括6日周六在日落區舉辦的第三劑加強針外展活動和健康諮詢講座。

此次的外展是舊金山華埠安老自助處與Walgreen合作進行，活動提供流感疫苗、第一劑COVID-19疫苗、第三劑 Pifzer疫苗加強劑、與醫生的問答環節、健康檢查、物理治療鍛煉、社區資源信息抽獎等活動。

更多信息可詢問舊金山安老自助處。

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