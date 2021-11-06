帶混血女兒搭機遭疑人口販子 洛杉磯婦批西南航空歧視

加州居民麥卡錫帶混血女兒搭機，被空服員懷疑是人口走私販，遭到警方盤查。（電視新聞截圖）

一名西南航空（Southwest Airlines）乘客表示，她和她十歲的混血女兒在機場 被執法人員攔下盤問是否從事人口販賣；她稱這是一起帶有種族偏見的事件，要求相關人員道歉。

乘客麥卡錫（Mary MacCarthy）指出，她和女兒10月22日從聖荷西 機場轉機到丹佛，在丹佛機場被一名西南航空經理和兩名警員攔下。麥卡錫說：「我和我的女兒去過全球各地旅行，我們從未被指控過行事可疑。」

目前居住在洛杉磯 的麥卡錫表示，黑白混血的莫伊拉（Moira）是她的親生女兒，他們是因為麥卡錫的哥哥突然去世，臨時搭機前往丹佛參加喪禮，中途在聖荷西轉機。一名空服員向當局通報他們舉止可疑，因此在飛機於丹佛降落後，兩人被攔下盤問。

警方的調查報告表示，這名報案的空服員稱麥卡錫是最後一名上飛機的乘客，要求和她的女兒坐在一起，但飛行途中都沒有和女兒說過話，也不允許其女兒和機組人員說話。

麥卡錫表示，這項指控並非事實。她說：「他們看到一名白人婦女和一名看起來不同族裔的女童在一起，就根據這個決定報案說我們涉及嚴重犯罪。」

麥卡錫聘請的民權律師連恩（David Lane）說：「這起事件顯示航空公司的員工缺乏培訓，西南航空需要教育員工什麼情況可以報案和什麼情況不應該報案。」

西南航空發出聲明說：「我們聽到這名和女兒一起旅行的母親的說法後，感到十分難過。我們正在進行內部調查了解情況，稍後會聯絡這名顧客說明原委，並向她致歉。」

不過，麥卡錫表示無法接受被如此對待。她說：「我希望西南航空對這起惡劣的種族貌相和種族騷擾事件負起責任。」

麥卡錫說，因為擔心旅行時可能會被質疑，她一直隨身帶著女兒的出生證明。麥卡錫稱，這次事件讓她心靈受創，正在接受專業心理輔導。