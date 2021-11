位於北加密爾比達 Great Mall大賣場,周五(11月5日)傍晚傳出槍手出沒,大批警方趕到現場,警笛聲不斷。

目前還不知道槍手與賣場的狀況,不過賣場現在屬於封鎖階段。據在附近的民眾表示,大批執法人員趕到現場,氣氛警張。

警方正在清查Great Mall各商店中。

BREAKING: Great Mall in Milpitas under lockdown due to police activity. https://t.co/an1sVkgghy pic.twitter.com/0yt9pGejxN