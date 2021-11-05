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舊金山將要求逾5歲者 出入公共場合出示疫苗證明

記者李怡 / 舊金山報導
5歲的兒童克魯在亞洲藝術博物館內游覽，在兒童開始注射疫苗8週後，他們在去到某些公共場所時，可能會被要求出示疫苗接種卡。 （記者李怡/攝影）
5歲的兒童克魯在亞洲藝術博物館內游覽，在兒童開始注射疫苗8週後，他們在去到某些公共場所時，可能會被要求出示疫苗接種卡。 （記者李怡/攝影）

舊金山公共衛生官員表示，5 至 11 歲的兒童將需要出示疫苗接種證明才能進入舊金山的某些公共場所，包括餐館、健身房和體育比賽等大型活動現場，現在5至11歲的兒童已經有資格接種疫苗。

舊金山要求所有 12 歲及以上的人如果想要進入某些公共場所，必須確認他們自 今年 8 月以來已接種了疫苗。舊金山是美國第一個發布該類命令的城市。在周二晚上與5 至 11 歲兒童的父母會面時，市衛生官員蘇珊·菲利普博士說，她預計一旦有足夠的時間讓 5 至 11 歲的孩子完全接種疫苗，該命令將擴大到每一個5歲及以上的人。

菲利普說，「最遲會在兒童可以接種疫苗八周後，才會實行必須出示疫苗接種證明，才能進入某些公共場所的規定。」

在舊金山成年人必須同時出示帶有照片的身份證明以及疫苗接種證明、聯邦疫苗接種卡、或加州頒發的數字代碼，才能進入某些公共場所。但是孩子們不需要出示身份證，因為他們可能沒有身份證明，12 歲及以上的兒童也不需要出示帶照片的身份證件。

目前舊金山的規定適用於餐館和酒吧、健身房、瑜伽和舞蹈室、帶有提供食品和飲料的娛樂場所，和括劇院。在戶外用餐的人不需要疫苗接種證明。

舊金山的規定，學生目前不需要強制接種疫苗才能參加面對面的課程，但州長紐森(Gavin Newsom ) 發布的州規定，預計將於明年分階段生效，最早可能在明年的7 月份，疫苗接種情況會影響到學生入學。

疫苗 舊金山 健身

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