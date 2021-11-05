我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

號召大家站出來 舊金山地檢長博徹思對虐待長者宣戰

記者李怡／舊金山報導
公共服務公告的樣本。（地檢辦公室提供）
公共服務公告的樣本。（地檢辦公室提供）

舊金山地檢長博徹思發起公益宣傳活動，打擊對老年社區成員的暴力或騷擾。這項運動敦促受害者、目擊者和其他社區成員前來轉發或是報告所有形式的虐待老人案件。包括經濟虐待、種族針對性的攻擊，以及對老年人的忽視。公共服務公告計畫在華埠的過境避難所播放，包括英文，中文，西班牙文版本。

博徹思表示，保護老年居民安全，其中一部分是確保他們知道，在犯罪發生時該怎麼做。地檢處不容忍虐待老人在舊金山發生，敦促知道任何針對老年人罪行的人挺身而出。

舊金山地檢處表示，最近發生的幾起備受矚目的虐待老人事件引起了人們的關注，虐待老人事件可能未被報告。老人虐待事件，經常被手機拍攝並傳到網上，但老人們經常不會報警。這活動旨在糾正人們普遍認為視頻起訴虐待老人案件需要證據。

地檢處指出，老年人通常不願意因他們遭受身體或財務虐待，或由於語言障礙、尷尬、恥辱而導致的其他虐待，與執法部門互動。他們視尋求幫助是軟弱的表現。

舊金山地檢處虐待老人受害者服務中心的麥克奈爾 (Melissa McNair) 表示，希望人們知道，如果他們伸出援手和報告，將得到支持。他們可以幫助保護他人的安全。

她說，舊金山地檢處受害者服務部將協助受害者醫療服務、治療和賠償，以及陪同他們出席法庭聽證會，並提供案例更新訊息。聯邦食品藥品監督管理總局的受害人權益保護協會為受害人服務11種不同的語言，包括西班牙語、粵語和英語。

目擊或經歷虐待老人的受害者可以致電地區檢察官受害者服務部： (628) 652-4100。

舊金山 華埠 手機

上一則

Uber聯合創辦人 計畫聖荷西市中心開餐飲業

下一則

聖荷西警方查封非法地下賭場 逮2嫌

延伸閱讀

金山地檢處籲亞太裔居民提防詐欺

金山地檢處籲亞太裔居民提防詐欺
罷免金山3教育委員 威善高表態支持

罷免金山3教育委員 威善高表態支持
舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔
號召大家站出來 博徹思對虐待長者宣戰

號召大家站出來 博徹思對虐待長者宣戰
中華總商會酒會 政要到場支持

中華總商會酒會 政要到場支持

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53
陳煥瑛在東灣參政多年，口碑很好。（記者劉先進／攝影）

東灣阿縣華裔議員陳煥瑛 被撞身亡 僑界震驚難過

2021-11-04 02:19
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

天然美容聖品 6食物女性可多吃

2021-11-01 02:01

超人氣

更多 >
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格
中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難