另一波大氣河下周一襲金山灣區 預估降下顯著雨量

灣區下周一會有另一場大氣河到達。（Getty Images）

灣區 近來風雨不斷，本周四將有一冷鋒經過，下周一還會有一個大氣河（atmospheric river）抵達。

國家氣象局預測，即將於4日晚上到達的冷鋒系統將為灣區帶來陣雨，風雨會持續到5日，周末天氣會恢復乾爽。不過，8日又會有一場威力較小的大氣河抵達灣區，屆時會在灣區降下顯著的雨量。

氣象學家梅爾（Matt Mehle）表示，這幾場風雨都不會為灣區帶來像上個月那樣淹沒街道、造成土石流的傾盆大雨。他說：「暴風雨大門仍然是敞開的，應該可以繼續製造有利的降雨。」

4日的風雨預計會在蘇諾瑪縣沿海地區降雨0.5到1.5吋，舊金山 、中半島到聖他克魯茲約0.25吋，

下周的大氣河可望為舊金山帶來0.5吋雨量，北灣1到2吋，沿海山區雨量可高達4吋。梅爾說：「我們不期望下周的風雨會是狂風暴雨，但起碼會十分潮濕。」

梅爾表示，灣區未來七到十天會陸續有風雨到訪，國家氣候預測中心（National Climate Prediction Center）也指出，加州 大部分地區在11月11日前會出現高於正常的降雨，但11月中旬後天氣會恢復晴朗。

灣區3日上午上空籠罩著一層厚厚的雲霧，道路能見度降至不足0.25哩，使氣象局對北灣沿海、舊金山和中半島發出濃霧警報。