北加東灣議員陳煥瑛被撞身亡 華裔社區大損失

陳煥瑛此前參加社區活動。（記者劉先進/ 攝影）

東灣華裔 阿米達縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）3日遛狗時，被一位司機開車撞死，時年72歲。

陳煥瑛1994年當選為阿拉米達縣議員，2000年到2006年擔任加州眾議員，也是首位亞裔多數黨領袖。2010年，她再次當選為阿縣議員。

陳煥瑛辦公室主任布朗 （Dave Brown）表示，在陳煥瑛30年的公共服務生涯中，陳煥瑛一直是兒童、家庭、老年人可負擔住房的堅定支持者，她還積極為沒醫療保險 的市民需求醫療保健。

陳煥瑛有2個子女，2個孫子女，他的家庭表示，非常感謝第一響應者和醫療服務者為搶救陳煥瑛提供的服務。目前，家庭需要隱私。

東灣台山同鄉會社區聯絡主任賴秀珍表示，聽到陳煥瑛不幸去世的消息，非常震驚，覺得難以置信。陳煥瑛的遇害，是東灣華裔社區的最大損失。

她說，兩人的女兒在高中是同學，她和陳煥瑛從1980年代就是朋友，至今有30多年。在她印象中，陳煥瑛為人正直、重視家庭，關心社區。早在陳煥瑛擔任屋崙 學區委員時，賴秀珍就幫助她舉行籌款活動。

1989年，社區有一個寺廟要開幕，本身想開始一個廚房，以便做齋菜救濟民眾，服務社區。但屋崙以商業廚房相關規定為理由，不允許開設廚房。

經過賴秀珍反映後，陳煥瑛積極溝通，幫助寺廟拿到廚房牌照，可見其工作細心、認真、關心社區。