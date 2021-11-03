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戴錡憶民主戰將朱高正奇才 兒子死後心情大受影響

記者李榮／灣區報導
戴錡（右）最後一次當面見到朱高正是2019年時在台灣。（戴錡提供）
戴錡（右）最後一次當面見到朱高正是2019年時在台灣。（戴錡提供）

前中華民國立法委員朱高正，上月下旬因為大腸癌病逝，享壽67歲。朱高正是台灣政壇的傳奇人物，問政風格強悍，也是立院成為第一位跳上主席台扯麥克風的立法委員，推動國會改革，有「台灣第一民主戰艦」之稱。早年追求民主的他，是民主進步黨的創黨元老，但出身雲林、父親為日治時代警察的他，又因不滿民進黨台獨立場而離開，創立過中華社會民主黨、又加入立場為促統的新黨。

「真的很可惜，朱高正還這麼年輕，他是我見過少數這麼聰明的人！」與朱高正相熟的新黨北美地區總召集人戴錡指出，2019年時他回台灣，當時是最後一次見到朱高正，當時朱高正已經在萬芳醫院治療，但還能一起去足療、吃飯。朱高正那時就在積極對抗病魔，不過後來兒子酒後在路上遭輾斃，心情再受影響。

朱高正畢業於台大法律系、德國波昂大學法律哲學博士，因自認「溫和問政無法打倒國民黨」，所以開啟在國會殿堂打架的行動。戴錡回憶，他與朱高正結識很早，也曾多次請朱高正來美國演講。一次他帶著朱高正巡迴，在車上發現朱高正口袋裡裝著滿滿兩大疊「名片」，原以為是場合中認識新朋友交換來的片子，仔細一看才發現是用鉛筆寫得密密麻麻的紙條，一問之下才知道朱高正在鑽研易經，「名片」上全都是易經，極為用功。

戴錡說，朱高正是雲林北港人，反對國民黨專制，也促進台灣政治發展，但是堅決反對台獨。朱高正曾向他說，自己的父親是日本時代的警察，有一次發現朱高正在讀「中國歷史」，氣到把他打了一頓，而朱高正非常反抗，氣到離家出走。朱高正更曾經向戴錡說，台灣一定要族群和諧，外省人要幫台灣人說話、台灣人也要幫外省人維護。

「朱高正是一個奇才，他的過世是一個巨大的損失。」戴錡表示，朱高正堅持自己的信念，即使被別人指責也在所不惜，「他很用功，肚子裡面很有料，檯面上沒有幾個政治人物贏的過他。可能兒子的過世對他影響很大，兒子死後，朱高正的心情很不好。」

台灣 警察 國民黨

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