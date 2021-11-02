我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州州長選舉 共和黨楊京可望勝出 六成選票已奪逾55%

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

記者劉先進／柏克萊報導
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。 也是唯一躋身全球前五的公立大學。

美國新聞與世界報導發布的2022年全球最佳大學排名，對全球90多個國家的1700多所大學的學術研究表現以及全球和地區聲譽進行評估，此外起全球排名根據出版物、書籍、會議、被引用的論文和國際合作來評估大學得分。

在0到100分的評分中，柏加大今年的全球得分是89.4分，在公立大學中獨佔鰲頭。全球研究地位排名第五，區域研究聲譽排名第三。

公、私立大學整體排名上，與去年一樣，哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福大學、柏加大佔據前四。五到十名依次是，英國的牛津大學，哥倫比亞大學、華盛頓大學、英國的劍橋大學，以及與約翰·霍普金斯大學並列的加州理工學院。

公立大學排名中，柏加大為第一，其次是，華盛頓大學（總排名第7）、舊金山加大（總排名第11），洛杉磯加大（總排名第14），倫敦大學學院與多倫多大學並列（總排名第16），密歇根大學（第19），倫敦帝國學院（第20），聖地牙哥加大（第21）和澳大利亞的墨爾本大學（第25）。

在整體排名中，舊金山加大從此前的第15位上升到第11位，飆升4位。總排名前100位中，戴維斯加大與聖塔芭芭拉加大並列第67位，其次是爾灣加州大學（UC Irvine），排名第86位。

在34個學科評級中，柏加大在化學方面排名第二。在空間科學以及經濟和商業方面排名第三。在物理學、植物和動物科學以及環境/生態方面排名第四。在數學、生物和生物化學以及計算機科學方面排名第六。在光學、工程和土木工程方面排名第七。在生物技術和應用微生物學以及材料科學方面排名第八。在地球科學方面排名第九。在微生物學以及藝術和人文方面排名第十。

每年10月，美國新聞與世界報導都會發布其全球大學排名。該雜誌每年9月公布還會公布全國大學排名，兩者並不相同。

根據泰晤士報高等教育（Times Higher Education）9月初發布的2022年世界大學排名，柏克萊加大為全美最佳公立大學，在全美所有公立和私立大學中，排名第六。在全球公立和私立大學中，排名第八。

柏克萊加大 美國 加州大學

上一則

北加280高速公路 本周五將新設酒駕檢查點

下一則

北加奧克蘭司機肇事逃逸 闖紅燈撞死騎電動滑板車女子

延伸閱讀

「打嬌生的要打補強針」紐瓦克大學醫院：抵制者就解雇

「打嬌生的要打補強針」紐瓦克大學醫院：抵制者就解雇
邱信福 宣誓就任舊金山市府律師

邱信福 宣誓就任舊金山市府律師
州府帶頭反對 疫苗令施行否 喬州大學很混亂

州府帶頭反對 疫苗令施行否 喬州大學很混亂
與州政府談判破裂 舊金山恐祭更嚴格節水措施

與州政府談判破裂 舊金山恐祭更嚴格節水措施
舊金山企業房東：臉書、TikTok擴張辦公室

舊金山企業房東：臉書、TikTok擴張辦公室

熱門新聞

不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
葡萄含有一定的抗氧化成分。(Getty Images)

天然美容聖品 6食物女性可多吃

2021-11-01 02:01

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 老婆還把風
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
從手指就能看「大鵰」尺寸？醫曝食指、無名指藏玄機

從手指就能看「大鵰」尺寸？醫曝食指、無名指藏玄機