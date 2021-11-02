矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

由僑務委員李文雄創立、在南灣庫比蒂諾經營已經35年的金麥麵包店，日前驚傳遭深夜遭歹徒拿石頭破窗，搶走收營機後逃逸的事件。李文雄2日證實，金麥的玻璃窗整片被石頭砸破，收銀機也被拿走，「從破門到出門約10餘秒，整個過程都被店裏的數個攝影機錄下，當下就報了警，但恐怕也只能與保險 公司聯繫賠償事宜，治安狀況真的是每況愈下！」

李文雄指出，事件是發生在10月29清晨4時19分，透過監視器的畫面發現停車場開來一輛白色汽車 ，隨便橫停在麵包店門口，接著從車上下來一個身形微胖、塊頭很壯的男子，身穿帽T，蓋住大部份臉部。先是向店裏觀察約三秒鐘，接著從口袋取出圓長形石頭，用力擲向前門，然後熟練地撥開碎玻璃，直接走向收銀機，抱起收銀機，連拉帶扯轉身就走出去，整個過程約10多秒鐘。

他表示，金麥麵包的店內都裝有高清攝像頭，歹徒作案的整個過程都被數個攝影機錄下，不同角度清晰記錄下來行竊的過程；目前看來歹徒看似不是亞裔，也好像不是白人或非裔，有可能是拉丁裔。他與太太Judy是在十多分鐘後，也就是4時35分許獲得工作人員的電話，立即趕到現場，並且報警。5分鐘內4位警察 趕到，查看框並作筆錄。警察建議他們找保險公司理賠，「看起來這種偷竊的行為，警察似乎也束手無束，不過我們已經將錄影資料交給警方，希望有所幫助。」

李文雄表示，初步清點，收鋃機內只有100多元現金，但是歹徒將整個銀機及電腦系統連在一起的機器搬走，機器必須重買。另外玻璃也得花600多元重新訂做，「最重要的是我們的精神耗損，無法估算。」

1986年就成立的金麥麵包是南灣最具代表性的台式麵包店之一。李文雄說，開業30多年來這還是第一次遭竊，「庫比蒂諾治安一向良好，但這二、三年來大家的感覺是明顯變差，而且愈來愈差。市府應該召開市民治安改善措施會議，做到保障市民生命財產守護者的責任。」

他進一步指出，自從47號提案通過以後，因為價值950元以下的財產犯罪改為輕罪，因此無論是汽車破窗、賣場搶案、商店破窗、住宅破門等案件層出不窮，有些生意還因為不勘虧損而直接停業關門大吉，民眾的直覺更是治安全面敗壞。現在只有全民起來示威，改變法案才有機會反轉，「不然在這樣的環境之下，加州根本已經是犯罪的天堂！」