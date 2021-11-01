年底轉職潮產品經理職缺火熱 臉書平均年薪35萬元

舊金山青商舉辦轉職講座，超過萬人上線參加。（記者李榮／翻攝）

疫情後經濟復甦，ManpowerGroup研究顯示，許多公司提高薪水徵才。舊金山灣區台灣青商會、數位時代創業小聚主辦「轉職成為矽谷 頂尖科技公司產品經理」線上講座，邀請前臉書 產品經理、美國西北大學產品管理講師「矽谷阿雅」鄭雅慈（Anya Cheng）等有臉書、亞馬遜、谷歌 工作經驗者出席，當日超過1萬人上線。講師們建議，產品經理要解決用戶通點，而轉職可以從「斜槓」兼差開始。

FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷歌）持續成長，軟體科技公司成為不少人的理想公司，而這些公司的「產品經理」扮演決定產品領導人的角色，根據薪水分析平台levels.fyi的，以臉書為例，產品經理的平均年薪高達35萬美元，是不少人轉職首選。

當日講師包括臉書擔任產品經理、現任人工智慧男裝租賃平台Taelor創辦人暨執行長的「矽谷阿雅」，她曾幫臉書創立電商產品部門，擔任eBay新興市場產品長、幫Target創業矽谷辦公室，甚至曾經參與剛改名Meta的臉書更名與品牌計畫，並在去年出版「追不到夢想就創一個！」轉職書。前Yahoo的副總、臉書裡極少數的台灣裔總監Paul Yiu、谷歌產品經理Jenny Sun、亞馬遜Alexa人工智慧產品經理Robert Chen，還有跟剛離開臉書產品經理職位創業的Wen Shaw也都上線參加。

講者們指出，成為產品經理就是「解決問題的人」，了解用戶的痛點，找出可能可以解決這些痛點的功能。鄭雅慈引用她在「大人學產品管理實戰指南」的課程案例指出，成功的公司都有解決清楚的痛點，像是Airbnb連結旅行的人和民宿，Amazon用合理的價錢、快速買到各式各樣的東西，Facebook連結你和你的親友及有共同興趣的人，Google整理世界上的資訊，YouTube分享影片和找到觀眾。

另外，產品經理需要有「隱形人」的能力，要能幫團隊，並且最後把功勞給團隊。另外，並且要快但不要匆忙（be quick but not hurry），另外，好奇心、不斷學習、邏輯能力、溝通能力，都是重要的產品經理特質。

然而，究竟轉職要怎麼開始？鄭雅慈建議，可以先從「斜槓」兼差開始。產品經理的工作很廣，包括了解用戶的痛點、市場的趨勢、競爭對手的策略，還有透過數據分析和研究調查找出市場大小，並擬定策略，決定未來幾年的產品藍圖，到發想產品功能等，「先義務在自己公司或是幫小公司做案子開始，甚至在app store寫下自己想要的功能也是一個練習。」Jenny也以過來人的經驗分享，自己就是從eBay的實習生開始了產品經理的職涯。

谷歌工程師、舊金山灣區台灣青商會會長簡嘉良表示，青商會近年轉型，在社交活動外也提供更多科技、職涯、創業的活動，「我們希望透過社群的力量，能幫助更多年輕人找到自己理想的工作，還有提供創業家更多的資源。」