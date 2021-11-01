萬聖節也瘋狂 直闖矽谷科技大老家一賭真面目

蘋果電腦前執行長賈伯斯家門口也有許多布置，也是一年一度可以公開到賈柏斯家裡走走的好機會。（翻攝自艾麗小姐的玩耍日記）

今年的萬聖節又恢復以往的熱鬧。南灣多處舉辦萬聖節發糖果的活動，不過最吸引人的就是Yahoo!前執行長梅爾（Marissa Ann Mayer）在家裡發娃娃和糖果，她家建造起三支從二樓直穿到一樓的大水管，她和工作人員從二樓直接發送禮物袋和娃娃，這樣就可以達到「社交距離」，這也是她的創舉。現場聚集了數百個大小朋友排隊等著領禮物，超級熱鬧。

（記者江碩涵／影片製作）

矽谷 居民馬兆先說，疫情 前梅爾會開放家裡的車庫，讓小朋友進去挑娃娃和糖果，不過因為疫情，去年梅爾沒有舉辦活動，今年則首度利用「水管傳禮物」，發揮了相當大的創意，也因此特別吸引許多小朋友到場。

他說，他抵達的時間大概是傍晚五點，正巧看到梅爾本人在二樓發娃娃，現場引起一片驚呼，很多人搶著拍梅爾本人的照片，梅爾大概發了20分鐘就進去了，其他都是工作人員在幫忙發禮物，現場愈晚愈多人，擠得水洩不通。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡表示，她今年衝了梅爾家及蘋果 電腦前執行長賈伯斯家，讓她大開眼界，梅爾家除了水管傳禮物外，同時還有「得來速領禮物」，車裡有多少人就送幾個禮物袋，活動超棒。

今年幾大矽谷名科技人中，除了梅爾家有布置、送禮物外，還有已故的蘋果電腦前執行長賈伯斯家，現場還有樂隊放音樂，氣氛也是相當溫馨。以往曾有過送糖果禮物的經驗的現任蘋果電腦執行長庫克（Timothy Donald Cook）和臉書創辦人祖克柏（Arielle Zuckerberg）家則都沒有擺飾，也沒有送禮物。

馬兆先說，去年疫情許多小朋友都沒有玩到「不給糖就搗蛋」（Trick or Treat），今年過節的氣氛特別濃厚，可能小朋友們都累積了整整兩年的情緒要一次玩個夠。