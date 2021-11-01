萬聖節周末 金山全城變裝秀 音樂節估逾7萬人參與

市長布里德（中）打扮成巴西女演員歌手、女權先鋒米蘭達，向她致敬。（取自社交媒體）

疫情 好轉、經濟復甦之後，在剛剛過去的萬聖節 周末，舊金山 全城都可以見到奇裝異服的民眾走上街頭，氣氛熱鬧。

●「魷魚遊戲」角色上街頭

同時一年一度的舊金山金門公園音樂節「Outside Lands」也在萬聖節周末舉行。大批本地和其他地區的年輕人湧來舊金山參加活動，在打扮上同樣也是「各顯神通」，為舊金山的萬聖節景致增添一份精彩。

金門公園就在舊金山西面，位於華裔聚居區的列治文區和日落區之間。周末期間，許多在列治文區的居民都能夠聽到金門公園內的音樂聲，同時周末期間的交通也都較為擁擠。不少的參與音樂會的民眾，都將車輛停在了日落區、列治文區的居民區中，然後走進金門公園參加音樂節。

恰逢萬聖節，因此這些參與音樂會的民眾們各個都精心打扮。有的是肯德基爺爺，有的是火爆韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）的角色扮演，也有不少是太空人、醫師等裝扮。平時一向寧靜的居民區日落區，街頭上一下子都充滿了奇裝異服的年輕人。

●交通堵塞 噪音擾民被投訴

為期三天的「Outside Lands」是舊金山音樂文化界的品牌活動，一般而言在每年夏末舉行，今年則是延遲到了10底舉行。雖然備受追捧，但是也引發不少當地人的投訴，認為帶來的交通堵塞、噪音非常擾民等。但是也有不少的小商業者認為可以極大拉動本地經濟。以往每年這個活動為舊金山市帶來了超過7000萬元的經濟收益。

去年因為疫情原因音樂節取消，而今年則疫後回歸。今年的活動也有新的安全防疫措施，包括所有供應商都戴上口罩，以及在節日期間進場時必須在安檢處進行檢查。預計今年有七、八萬人參與活動。

●布里德扮巴西女權先鋒米蘭達

此外，舊金山市長布里德（London Breed）也參與到了萬聖節的打扮當中。她當天的扮相是1930年代的巴西女演員歌手、女權先鋒米蘭達（Carmen Miranda），向她致敬。米蘭達以在美國電影中穿著標誌性水果帽套裝而聞名。

「在男性想要定義女性應該成為什麼樣的時候，她選擇做真實的自己，用才華和風格在娛樂界開創了自己的道路，幾乎一百年後其他人仍然試圖複製。」布里德在社交媒體上說。