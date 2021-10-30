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Outside Lands音樂節重返金門公園 人滿為患

編譯組／舊金山30日電       
Outside Lands周末重返金門公園，活動售罄人滿為患。（電視新聞截圖）
Outside Lands周末重返金門公園，活動售罄人滿為患。（電視新聞截圖）

經過兩年的等待，舊金山Outside Lands音樂藝術節又在金門公園出現了。為期三天的音樂節已經成為舊金山城市文化的一部分，吸引了來自全國各地的人們。組織者稱，今年該活動門票已經售罄，預計會有大約七萬人參加。

馬克和他的兒子傑克由於疫情已經兩年沒有見面了，但今晚的音樂使他們走到一起，因為他們都是Khruangbin的歌迷。

Outside Lands音樂節聯合創始人法曼（Rick Farman）說：「這一直是我們的使命，就是要使之成為一種能夠代表灣區多元文化經驗的標誌。」

與往年不同之處在於，今年的節日將有新的COVID安全協議，包括所有供應商都戴上口罩，以及在節日期間進場時必須在安檢處進行檢查。

法爾曼說：「這裡所有要來參加節日的人都必須接種疫苗，或出示在72小時內的COVID陰性測試證明。」

除了健康措施，上周末的雨也是一個安全考慮。場內工作人員在周四（10月28日）下午勘察確認附近所有樹木都是安全的，土壤是堅固的，以確保沒有任何潛在的事故會發生。

「公園方面在與我們合作準備總體的節日場地上做了出色的工作。我們為應對所有可能發生的雨水和天氣采取了緩解措施，對此我們感到非常有信心。」法曼說。

這個節日以往每年為舊金山市帶來了超過7000萬元的經濟活動，當地的餐館本周末從這些經濟推動中受益多多。

「從財務上講，我想說的是，我們在一個周末就能產生相當於一兩個月的銷售額，」Little Skillet老闆西森（Diana Sison）說。Smish Smash Burger東主多納多表示，僅周末三天就需要超過三千個餡餅，還可能不夠。

雖然圍繞著這個節日有很多興奮點，但不是每個人都高興。在過去的幾年裡，節日參與者對附近的居民區造成了破壞，從垃圾被扔在街道上，到交通問題，甚至有些人把私人車道當作洗手間。

居民明白能做到的有限，但他們仍希望組織者能做得更多，感覺他們沒有努力解決問題。

舊金山 工作 疫情

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