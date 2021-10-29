舊金山市員工疫苗接種率接近 98%

隨著 11 月 1 日截止日期的臨近，舊金山市政的 35,000 名員工中，只有不到 1,000 人未接種疫苗，疫苗接種率接近 98%。（記者李怡/攝影）

2021 年 7 月，舊金山 規定所有市政員工都必須接種疫苗 ，當時的員工接種率為 66%。自該任務首次宣布以來的幾個月裡，市代表與勞工領袖合作，積極開展外展和教育工作 ，以便為盡可能多的員工接種疫苗。隨著 11 月 1 日截止日期的臨近，舊金山市政的 35,000 名員工中，只有不到 1,000 人未接種疫苗，疫苗接種率接近 98%。

市長布里德說，「感謝所有為接種疫苗和保護公共衛生挺身而出的每個人。這項任務完全是為了保護公眾和勞動力的健康，目前來看，它起到了積極的作用。我們將繼續與勞工夥伴合作，讓最後剩下的人接種疫苗。已經接種疫苗的工作人員是符合我們整個城市恢復的最佳利益。」

目前，舊金山市府 35,000 名員工中有 836 名員工報告說他們還沒有接種疫苗。 134 人尚未將其疫苗接種情況告知市政府。綜合起來，這些數字佔舊金山市勞動力完全接種的 2.8%。不遵守市政策的員工包括大約 200 名 SFMTA 工作人員，其中包括 100 名交通運營商、80 名警察局工作人員（包括 60 名警察）、15 名消防局工作人員和 20 名副警長。 196 名豁免（非公務員）僱員如果仍未接種疫苗的，將在周一離開市政府。其餘 750 名在截止日期後仍不合規的員工將休帶薪行政假，直到舉行正當程序聽證會。在經過正當程序審議後，將舉行隨後的聽證會，以確定未接種疫苗的僱員是否將離開工作崗位。

人力資源總監卡羅爾·伊森 (Carol Isen) 說，「在疫情大流行期間為保持城市業務正常運轉，城市員工不辭辛苦的工作，包括醫療保健專業人員、運輸工人、勞工、執法人員、安保人員和其他數千人的辛苦付出，保衛居民們的安全和健康。我更高興看到我們超過 97% 的員工通過接種疫苗來履行對對其家庭和社區的承諾。」

2021 年 8 月，市府宣布舊金山市和縣的所有員工都必須接種疫苗。市長還發布了兩項市長行政命令，免除某些加快招聘的公務員規定，這也命令方便快速地填補，任何選擇不接種疫苗員工的崗位空缺。舊金山市將繼續盡其所能，支持所有員工了解疫苗接種的好處，並積極保護市政工作人員和公眾的健康和安全。