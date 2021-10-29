經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

威斯康辛經濟系榮譽教授趙岡（左）與夫人陳鍾毅女士。（趙家家屬提供）

威斯康辛大學經濟系榮譽教授趙岡， 同時也是著名的紅(樓夢)學家，於2021年10月23日在加州 普萊桑頓市(Pleasanton)家中去世，享年92嵗。趙岡1980年代初應邀回台，加入開創中華經濟研究院，並擔任所長一職。

趙岡教授1929年出生於哈爾濱，一生致力於中西文化溝通，他的學術貢獻主要在於中國 經濟發展史，由於愛好中國四大小説之一的紅樓夢因而跨越學術領域成為紅學考據學家。

趙岡教授早年曾就讀於清華大學，隨家人遷台後1951在國立台灣 大學完成大學學業。在台大學習期間，他結識了未來的妻子--學妹陳鍾毅女士，夫妻兩人一生情感深厚形影不離。1955年趙岡教授和妻子乘坐貨輪40天自台抵達加州，之後進入密西根大學安娜堡攻讀經濟學博士。取得學位之後，他先後執教過的大學有密西根大學、柏克萊加大、威斯康辛大學(麥迪遜)，1966年後留在威斯康辛大學教書研究直到1990年代末退休，獲得學校授予榮譽教授。

趙岡教授一生勤於著作，以英文出版的著作共有十數本，主要研究成果在於中國經濟史，以明、清兩代最為專精，其他研究包括亞洲各國土地改革。他的英文著作「中國歷史中的人和土地」曾獲史丹福大學出版社贊譽， 稱之為「對於中國兩千年經濟史大膽且全面的分析」。趙岡教授另有34本以中文寫作關於經濟學、紅樓夢考據的著作。他的妻子也是他研究和著述的良伴，夫妻曾經合著九本書籍，包括獲獎作品「中國土地制度史」。

陳鍾毅女士是密西根安娜堡大學經濟學碩士，除愛護教養兩個女兒，對趙岡教授的研究和著述也有極大幫助。她與趙岡教授平日熱心於溝通中西文化，除多年教授漢語，也熱愛生活，曾在麥迪遜社區教導分享華人美食。

1980年代初，趙岡教授受到邀偕同妻子回台灣貢獻所學，加入中華經濟研究院擔任一所所長，成為開創中經院的學者之一， 這段期間趙岡教授仍然保留美國教職，兩地奔波。

1998年趙岡教授自威斯康辛大學退休，夫婦遷居到女兒居住的舊金山灣區，享受子女孫輩的親情。2017年趙岡教授夫婦為鼓勵年輕學者研究紅學，將其所有紅學著作以及稀有中文善本書籍，悉數捐贈舊金山大學瑞奇研究所。

趙夫人陳鍾毅女士於2020年11月5日過世，兩人結縭70年，趙剛教授傷痛不已。2021年10月23日，趙岡教授在女兒女婿的照顧下平靜離世。

趙岡教授一生以探索學術為樂，致力於溝通中西文化。趙岡教授夫婦育有兩女Tonia 和Constance，女兒和兩位女婿Michael Hsieh， Steve Onishi，以及四個孫兒孫女 Karina Hsieh， Mason Hsieh， Alex Onishi ，Alanna Onishi都敬愛懷念他們。趙岡教授的四位兄弟姊妹分別住在臺北、渥太華和洛杉磯等地。