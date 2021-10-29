加州青少年危機 誤食大麻產品求救 4年暴增190%

州總檢察長邦塔表示，這些非法、不受監管的食物，可能含有危險的高濃度四氫大麻酚，或劇毒的合成大麻素，對公眾健康和安全構成風險。（記者劉先進 ／攝影）

州總檢察長邦塔 籲市民舉報

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）28日在屋崙男孩女孩俱樂部舉行記者會，發布消費者警報，提醒加州市民注意，一些注入大麻 的食用產品，被包裝成知名流行食品和糖果品牌的山寨版。它們外形酷似Cheetos，Oreos，Doritos，Fruity Pebbles，Sour Patch Kids等，吸引兒童和青少年使用。這些非法、不受監管的食物，可能含有危險的高濃度四氫大麻酚，或劇毒的合成大麻素，對公眾健康和安全構成風險。市民不要消費這類山寨品，可進行舉報。

酷似知名品牌包裝 不受監管

一些非法大麻產品，外包裝山寨知名品牌，引誘青少年使用。（記者劉先進／攝影）

邦塔表示，這些大麻產品，未經監管和測試，由無執照的製造商銷售，利用網絡或無證商店向加州的未成年人銷售。產品往往含有危險的高濃度四氫大麻酚，且可能是用劇毒的合成大麻素製成的。例如，一袋山寨版Doritos，含有600毫克的四氫大麻酚，遠遠超過法定上限。這些山寨貨透過模仿知名品牌，利用有趣的包裝和吸引力，引誘未成年人進入非法大麻市場。「年幼的孩子可能不知道，正在攝入什麼。對於成年人來說，可能正在消費一種未經測試和未經監管的產品。都是高度危險的。」

大品牌不會銷售大麻產品

邦塔說，加州有安全、合法和受監管的大麻市場，重要的是只購買合法產品，並讓所有形式的大麻遠離兒童。近年來，不幸的是，在攝入大麻食品後需要醫院護理的兒童數量上升，有的年僅12歲的孩子，也有意食用。為保護孩子、家庭和社區的安全，大家可做三件事。知道如何識別與知名品牌外觀相似的這些大麻產品。瞭解健康風險。舉報非法產品。

邦塔舉例說，當涉及到識別外觀相似的產品時，要考慮品牌效應。如果看到一個大的糖果或食品品牌，在銷售大麻產品，它幾乎肯定是非法的山寨產品。沒有任何大型的糖果或食品公司生產或銷售大麻食用產品或大麻二酚產品。另外，要考慮零售地點。大麻食用品主要在網上或在有執照的商店銷售。確保自己只在合法的大麻零售商 處購物。另外，還要尋找通用符號。符號為一個加黑三角形，內部有大麻株圖形，還有一個感歎號。

邦塔說，在加州，合法的大麻產品必須貼上這些通用符號，而一些山寨貨卻在非法使用符號。「如果你沒有看到這個通用符號，那麼產品就是非法的，可能有危險。」

兒童食用恐呼吸困難、噁心

邦塔說，民眾要意識到，非法大麻產品對公眾健康和安全構成風險。兒童在攝入大麻食品後會出現各種延遲症狀，包括但不限於呼吸困難、昏昏欲睡、頭暈、噁心和失去協調能力。用合成大麻素製成的非法產品可能帶來額外的健康風險。合成大麻素可能有劇毒，在加州非法。食用合成大麻素的副作用包括心率加快、激動、嘔吐、呼吸困難、精神錯亂等。

根據檢察長辦公室的資料，2020年，有1173個電話打到毒物控制中心，要求提供與0到19歲青少年攝入大麻產品有關服務。2016年相關電話只有404個，4年增幅190%。其中，0到5歲兒童，尋求服務的增幅最大。加州與幼兒大麻中毒有關的急診室就診人數也在增加。2016年，每100萬名0到5歲的兒童中，約有21人就診。在2020年，大約有113人次。

如果市民懷疑孩子不小心吃了非法大麻產品，可監測症狀，致電加州毒物控制中心24小時熱線電話，800-222-1222。電話提供超過200種不同語言的翻譯，並對內容保密。

邦塔還鼓勵市民報告非法產品。市民可登錄www.oag.ca.gov/report和大麻控制局https://cannabis.ca.gov/resources/file-complaint/投訴， 或電郵 [email protected]。