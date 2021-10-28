北加奧克蘭高速公路爆發步槍槍擊 1人死

580號公路27日下午近5時發生一起來福步槍槍擊案，導致1人死。高速路關閉數小時。（取自電視新聞截圖）

北加580號公路屋崙 （也譯奧克蘭）段，27日下午近5時發生一起來福步槍（rifle）槍擊 案，死者為普萊斯牧師（Ramon Price）的兒子蒙尼（Monnie Price）。槍擊導致580公路西行路段堵塞數小時。

根據KTVU報導，加州 公路巡警說，27日下午4時53分左右，一輛超速行駛的汽車在Seminary大道的駛出坡道上附近發生了碰撞。航拍照片顯示，車輛為一輛白色的四門Chevrolet。巡警在公路98大道的駛出坡道上，發現了步槍彈殼。

警方尚未解釋，這是否為針對性的射擊，也沒有說明，白色轎車的司機，是否在發生碰撞前被槍殺。

在一家殯儀館工作的牧師普萊斯確認，槍擊案中的遇害者為他的兒子蒙尼。他無法立即提供有關其兒子的更多細節。

普萊斯的另一個兒子，17歲的拉蒙特（Lamonte Price），在2012年被殺害，他的孫子傑克遜（Na’vaun Lamarii Price Jackson），兩年前在房子中用槍意外地射殺自己。

截至28日上午，巡警還沒有公布關於事件的更多細節，阿拉米達縣驗屍官辦公室也不願確認誰死亡。