北京冬奧百日倒數 金山溜冰小將 冰上飛舞

華裔的美國國家隊冰上小將王鳳儀。（記者李晗 / 攝影）

2022年2月的北京 冬季奧運會進入百日倒數，舊金山 社區舉行了倒數活動，邀請了滑冰小將冰上飛舞，引來陣陣掌聲。

本次冬奧會將會由NBC電視台進行轉播。該台華裔 的主播記者王慕華（Janelle Wang）也將前往北京採訪。

10月27日，舊金山聯合廣場（Union Square）已經搭建好了溜冰場，在等待假日季節的到來之餘，也舉行了北京冬奧的慶祝活動。多位此前參與過冬奧會的灣區選手，像是埃蒙斯（Polina Edmunds）等出席活動，華裔社區的代表也獲得表彰。

在柔功門的舞龍舞獅之後，五名亞裔的少年在溜冰場上表演，引來陣陣掌聲。他們分別穿著各色的服裝，在聯合廣場的冰場上飛舞，同時也拿著五色的圓環表演，最後站在一起組成一個奧運的標誌。活動上表彰了17位華裔社區的代表，表彰華裔社區在疫情期間反抗歧視的貢獻。

入選美國國家隊的華裔溜冰小將、在洛威爾高中就讀的王鳳儀（Kate Wang）特別出場表演，優美的滑冰技藝讓現場觀眾紛紛拿起手機拍照攝影。最後全部滑冰小將和舞龍舞獅一起表演合作，為舊金山祈福。

舊金山總商會CEO、華裔的方達利（Rodney Fong）在開場致辭時也說，灣區經歷了疫情之後經濟復甦，他也期待北京冬奧的舉行。

北京冬奧即將在明年的2月4日舉行，2月20日舉行閉幕典禮。部分的項目將會在河北省張家口舉行。目前全球仍然在疫情復甦當中，北京冬奧期間的防疫管控也引起各方關注。近日冬奧會也公佈了獎牌的設計。