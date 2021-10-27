矽谷衛生官員：兒童低劑量疫苗將被批准 利遠大於弊

聖他克拉拉縣新冠疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，為迎接最年輕的接種者聖縣已準備數周。（記者王子涵╱攝影）

聯邦食品藥品監督管理局（FDA）日前推薦了輝瑞公司的針對5至12歲兒童的新冠疫苗 。根據輝瑞介紹，兒童疫苗的劑量將是成人疫苗的三分之一，分兩劑施打，有效率高於90%，其配方略有不同。

FDA有望在近期對兒童疫苗做出決定，聯邦疾病管制與預防中心（CDC）也將在下周對兒童疫苗發表意見。如果得到全面批准，全美2800萬兒童，包括聖他克拉拉縣16.7萬兒童將符合疫苗的施打要求。

聖他克拉拉縣新冠疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）在27日的記者會上表示，聖縣在幾周前就做好了準備，迎接最年輕的群體接種疫苗。他說：「疫情 期間，兒童並沒有免於新冠病毒的感染。疫苗將會保證兒童在學校和家庭活動的安全。」

當Delta變種病毒所導致的感染和住院人數有明顯下降時，兒童疫苗才會被推出。截止27日，聖縣七日滾動平均感染人數為137例，是上個月同期的三分之一左右。

芬斯特謝柏介紹，聖他克拉拉縣已從聯邦政府訂購了5.5萬劑兒童疫苗，當地藥店會提供大約1.1萬劑。「孩子已經返回了學校，目前為止防疫措施做的很棒。我們還沒看到很多兒童感染的病例，這是因為他們佩戴口罩 以及保持社交距離，但是疫苗將是對他們更好的保護。」

截止28日，大約85.2%的聖縣12歲以上居民，約146萬人已經完全接種了新冠疫苗。芬斯特謝柏介紹，若達到聖縣規定的80%疫苗接種率的接觸室內口罩令條件，55%的兒童人口需要接種兒童疫苗。

衛生專家說，兒童感染新冠病毒後往往會出現較輕的症狀，如低燒、疲勞或咳嗽。注射兒童疫苗後，孩子可能會感受到手臂酸疼、疲勞等症狀。芬斯特謝柏表示，希望聖縣所有兒童都能接種疫苗。

根據CDC官員介紹，新冠病毒在過去的一年中成為兒童致死的第八大原因。大約有8300名5-12歲美國兒童因感染新冠病毒住院治療。自2020年3月以來，已有近100名兒童死亡。

距離世界上第一劑新冠疫苗問世已經過去了快9個月，經過長時間的實驗和觀察，疫苗被證明可以有效防止新冠感染者重病或死亡。而此次批准兒童疫苗將是結束疫情大流行重要的一步。