矽谷購物名街辦萬聖節活動 特斯拉送小朋友繪本

萬聖節即將到來，灣區不少商場、街道舉辦大型的萬聖節活動，吸引不少民眾到場參觀。（孫愛薇／攝影）

萬聖節 即將到來，灣區 不少商場、街道舉辦大型的萬聖節活動，吸引不少民眾到場參觀。南灣著名購物街Santana Row本月26日舉行盛大活動，現場有數百位小朋友變裝參加，街道上的店家也配合舉行活動，有些店家提供了糖果、南瓜、各種禮物袋，特斯拉 （Tesla）還特別準備了車子繪本給小朋友，吸引目光。

這個周末將是萬聖節活動的高峰，29日在聖荷西Willow Glen也將有封街的Trick or Treat（不給糖就搗蛋）的活動，剛好整個周末也都是好天氣，成為闔家出遊、搗蛋的好時機。