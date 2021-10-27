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矽谷購物名街辦萬聖節活動 特斯拉送小朋友繪本

記者江碩涵／南灣報導
萬聖節即將到來，灣區不少商場、街道舉辦大型的萬聖節活動，吸引不少民眾到場參觀。（孫愛薇／攝影）
萬聖節即將到來，灣區不少商場、街道舉辦大型的萬聖節活動，吸引不少民眾到場參觀。（孫愛薇／攝影）

萬聖節即將到來，灣區不少商場、街道舉辦大型的萬聖節活動，吸引不少民眾到場參觀。南灣著名購物街Santana Row本月26日舉行盛大活動，現場有數百位小朋友變裝參加，街道上的店家也配合舉行活動，有些店家提供了糖果、南瓜、各種禮物袋，特斯拉（Tesla）還特別準備了車子繪本給小朋友，吸引目光。

這個周末將是萬聖節活動的高峰，29日在聖荷西Willow Glen也將有封街的Trick or Treat（不給糖就搗蛋）的活動，剛好整個周末也都是好天氣，成為闔家出遊、搗蛋的好時機。

矽谷購物名街Santana Row辦萬聖節活動，特斯拉送小朋友繪本。（孫愛薇／攝...
矽谷購物名街Santana Row辦萬聖節活動，特斯拉送小朋友繪本。（孫愛薇／攝影）
29日在聖荷西Willow Glen也將有封街的Trick or Treat（不...
29日在聖荷西Willow Glen也將有封街的Trick or Treat（不給糖就搗蛋）的活動。（翻攝自網路）
南灣著名購物街Santana Row本月26日舉行盛大的活動。（孫愛薇／攝影）
南灣著名購物街Santana Row本月26日舉行盛大的活動。（孫愛薇／攝影）
許多店家還有刻南瓜等活動，讓大小朋友可以直接參加。（孫愛薇／攝影）
許多店家還有刻南瓜等活動，讓大小朋友可以直接參加。（孫愛薇／攝影）
矽谷購物名街Santana Row辦萬聖節活動，特斯拉送小朋友繪本，吸引許多小朋...
矽谷購物名街Santana Row辦萬聖節活動，特斯拉送小朋友繪本，吸引許多小朋友駐足。（孫愛薇／攝影）

萬聖節 特斯拉 灣區

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