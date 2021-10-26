非裔殺手薄荷煙 過去40年致死15萬人

非裔煙草控制領導委員會創始人加德納表示，今年夏天發表的研究表明，在過去30到40年中，薄荷香煙導致150萬非裔的新吸煙者，15萬與吸煙有關的過早死亡。薄荷煙等調味香煙，是非裔的主要殺手。（視頻截圖）

「調味煙草產品影響康曲柯士達縣多元化青少年」民族媒體簡報會上，非裔 煙草控制領導委員會創始人加德納博士（Dr. Phillip Gardiner）表示，今年夏天發表的研究表明，在過去30到40年中，薄荷香煙導致150萬非裔的新吸煙者，有15萬與吸煙有關的過早死亡，以及150萬年的減壽年數（life-years lost ）。薄荷煙等調味香煙，是非裔的主要殺手。

加德納分析說，雖然非裔只占美國總人口的12%，但他們占所有新吸煙者的15%，占與吸煙有關的過早死亡的41%，占與精神傷害有關案例的50%。薄荷煙和調味小雪茄，一直是非裔、棕色人種和其他貧困社區的主要死亡和疾病因素。新冠疫情只是讓人們把焦點投向了貧窮有色人種社區幾百年來所面臨的健康差異和不平等待遇。他說，「此時此刻，沒有什麼能比拯救非裔的生命更有幫助的了，我們應該讓薄荷煙和調味小雪茄直接離開非裔社區。」

加德納表示，薄荷是一種麻醉劑，大量吸煙後，產生冷卻、麻木的感覺，讓香煙更深的吸入體內。吸得愈深，攝入的尼古丁和毒素就愈多、愈容易上癮、愈難戒掉。數據顯示，當尼古丁進入肝臟時，薄荷煙會抑制尼古丁的代謝，尼古丁會留在身體裡，抽尼古丁薄荷煙的人與不抽薄荷煙的人相比，大腦有更多尼古丁受體，從而使使用者具有更大的成癮性。

加德納說，直到該領導委員會起訴，聯邦食品和藥物管理局（FDA）才採取行動，決定制定規則，考慮禁止薄荷煙銷售。但問題是，相關規則的公告，最快也要2022年4月。另外，聖荷西 已投票決定，禁止銷售薄荷煙。他希望盡快採取措施遏制薄荷煙。

據悉，聖荷西成為全國最大的禁止銷售薄荷煙的城市，也是加州最大的禁止調味電子煙的城市。全市650多個煙草零售商 必須在2022年6月30日前銷售完新禁止的產品，才能避免任何罰款或執法行動。新的煙草零售商不能銷售薄荷和調味電子煙，也將被禁止在另一家煙店500呎範圍內或學校、公園、社區中心或圖書館1000英尺範圍內開店。