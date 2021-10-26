北加歷史研究者周珞：台灣光復具法理性

歷史研究家周珞認為，台灣光復的法理性不容質疑。（記者李榮／翻攝）

為慶祝台灣 光復並喚醒對歷史史實的重視，北加州 僑學界慶祝台灣光復節視訊大會在線上舉行。開場前播放台灣光復慶祝圖片及光復節歌．司儀吳文一簡介中華民國光復台灣的歷史、台灣光復後的安定幸福生活，「對比七七抗戰史的浴血艱苦，同胞該珍惜守護在台灣的中華民國。」

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主任委員鄭積森致詞表示，當年中華民國由委員長蔣中正領導抗戰八年，1945年中華民國收復大陸失土、廢除自晚清以來列強加諸的不平等條約，10月25日光復台灣，驅除佔據台灣51年的日本 ，使中華民國名列世界四強之一，並且是在聯合國成為享有否決權的常任理事會員國，「這是中華民國建國以來最艱辛、最輝煌的一段歴史。政府因而制定台灣光復紀念日，簡稱光復節。中華兒女應該代代相傳，紀念它、慶祝它！但如今中華民國執政黨已經不慶祝光復節，只顧排除異己，清算鬥爭，竊國盜名。」

中華民國駐舊金山經文處賴銘祺處長致詞讚揚中華民國政府光復台灣、建設台灣、以至實行自由民主。他表示，透過客觀認識及探討歷史吸取教訓，可以尋求同胞的共識，促進中華民國的國際地位及人民福祉。中華傳統文化協會會長趙川三、五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢等人也在會中分別致詞，簡述並讚揚紀念台灣光復節的重要性。

當日由前大專校聯會長朱季光擔任引言人，介紹主講人、歷史學家周珞。周珞1949年出生於台北市，建國中學、成功大學畢業後來美，1977年在維吉尼亞理工（Virginia Tech）取得電腦工程碩士，1978年來灣區就業，在電腦及通訊領域服務30年；退休後在史丹福大學胡佛研究所，專注研究蔣公日記及抗戰歷史。2015年郭岱君主編「重探抗戰史」時，周珞就是作者之一；2019年的「一號作戰暨戰後東亞局勢的影響」周珞也是作者之一。

周珞以「台灣光復節的由來及法理性」作為講座主軸。他指出，馬關條約台灣被割讓，一直到1945年二戰結束日本無條件投降，由美軍統帥麥克阿瑟發出第一號命令：駐台日軍向中國蔣介石投降，並於10月25日駐台日軍在台北中山堂向中華民國代表投降，台灣由中華民國國軍接收，此後台灣及澎湖始終在中華民國有效管理之下，也正是所謂的「光復」。然而，現在執政黨不但不慶祝光復節，還跟隨日本，硬把日本無條件投降改稱「終戰」，「這完全是日本死要面子的錯誤說法！」

他進一步表示，就法理性的爭議，針對台灣光復有「無主論」、「未定論」、「託管論」、「未正式歸還」等論述，但這些都沒有實際根據。例如，1943年12月蔣介石參加的開羅會議中，就有明文決定：日本「必須」歸還中國東北、台灣及澎湖。及波茲坦宣言、中日條約、中日聯合宣言、舊金山合約、及多種聯合國條文、國際公法、公約與合約等，對台灣自二戰後歸還中華民國也都明白無爭議，「同時完全顯示這些說法的荒謬。」