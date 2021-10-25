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北加三青少年 新冠肺炎後患精神疾病

記者李怡 / 舊金山報導
專家指出，隨著疫情時代兒童和青少年的心理健康問題噴湧而出，要提高和加強COVID-19 如何導致腦部疾病的研究，對患者及其家人至關重要。（圖片來自美聯社）
專家指出，隨著疫情時代兒童和青少年的心理健康問題噴湧而出，要提高和加強COVID-19 如何導致腦部疾病的研究，對患者及其家人至關重要。（圖片來自美聯社）

三名似乎在一夜之間出現精神症狀的加州青少年病例，正在幫助加州大學舊金山分校的研究人員，更好地了解 COVID-19 如何影響大腦，甚至是年輕人的神經發育。

週一發表在《美國醫學會神經病學雜誌》上的一項關於這三位青少年的研究，首次研究了COVID-19抗體如何攻擊，呈陽性的兒科患者的大腦。雖然這項研究規模太小，無法得出廣泛的結論，但這三名青少年的概況闡明了， COVID 作為年輕人精神症狀的潛在原因，並提出了治療和進一步研究的方向。

其中一名青少年是一名 16 歲的女孩，有輕度焦慮、抑鬱和吸食大麻的病史。加州大學舊金山分校兒科醫生、該研究的合著者克萊爾約翰斯說，在被轉移到加州大學舊金山分校之前，她因更嚴重的症狀住院：失眠和偏執，包括感覺有人在跟踪她和竊聽她的房子，同時，她的 COVID-19 檢測呈陽性。

第二個患有抗神經抗體的青少年是一個 15 歲的男孩，他一夜之間從一個優秀的學生，變成了一個記不住簡單事情的人，並有自殺念頭，情緒波動很大，很容易從興高到流淚再到攻擊性。他的 COVID-19 抗體檢測呈陽性。

該研究的第三個青少年的精神症狀沒有表現出抗神經抗體，後來被歸因於消遣性藥物的使用。

專家指出，隨著疫情時代兒童和青少年的心理健康問題噴湧而出，要提高和加強COVID-19 如何導致腦部疾病的研究，對患者及其家人至關重要。

在今年早些時候，Pleasure的一篇論文，描述了一名30 歲的康涅狄格州男子COVID 的案例，他也突然出現了精神病和攻擊性的症狀。在他出現症狀後的第 35 天，耶魯紐黑文醫院的醫生給他注射了靜脈注射免疫球蛋白。之後他的妄想症狀消失，並重新開始工作。

15歲男青年患者的家長說道，她相信她兒子感染 COVID -19，是導致他認知症狀的原因，並且很感激醫生認識到了這種聯繫，可能還有很多其他孩子有精神症狀，但沒有人會認為這是由於 COVID。

加州大學 舊金山 檢測

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