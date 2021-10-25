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罷免舊金山地檢長博徹思運動 已有8萬多人簽名

記者李怡 / 舊金山報導
前舊金山地區檢察官助理布魯克·詹金斯 (Brooke Jenkins) 作為志願發言人加入罷免活動（記者李怡會議截圖）
前舊金山地區檢察官助理布魯克·詹金斯 (Brooke Jenkins) 作為志願發言人加入罷免活動（記者李怡會議截圖）

「沒有博徹思舊金山更安全」是由民主黨領導的多元化組織，由社區領袖、小企業主、活動家組成，他們共同的願望是，使舊金山更安全。該運動旨在罷免舊金山地區檢察官博徹思 （Chesa Boudin），以確保舊金山有一位將促進和維護公共安全並建立安全秩序的地檢官員。該組織於25日上午宣布，已經提交了舊金山選民的 83,487 個簽名， 25% 來自志願者，可能會在明年的 6 月舉行罷免選舉。

該活動還宣布，博徹思手下的兩名前舊金山地區檢察官助理布魯克·詹金斯 (Brooke Jenkins) 和唐·杜貝恩 (Don du Bain) 在辭職後，將作為志願發言人加入該活動，因為他們認為博徹思將舊金山居民和遊客的公共安全置於危險之中。詹金斯和杜貝恩都在地方檢察官辦公室工作了幾年，詹金斯最近在兇殺科擔任檢察官，杜貝恩在家庭暴力科擔任檢察官。

前舊金山地區檢察官助理唐·杜貝恩說道，自當選以來，博徹思未能確保舊金山人和遊客的安全。舊金山的兇殺案、汽車闖入、盜竊和財產犯罪處於危機水平。博徹思還拒絕追究暴力和連環犯罪者的責任，將舊金山的居民和遊客置於持續、更高的犯罪風險中。

前舊金山地區檢察官助理布魯克·詹金斯 (Brooke Jenkins) 說，「我決定在七年後離開我在地方檢察官辦公室的夢想工作，是因為博徹思不願意追究罪犯的責任並保護公共安全。這與政治無關，這是關於創建一個更強大、更安全的社區。我相信每個舊金山人都應該感到安全。」

會議宣稱，為了為舊金山創造一個更安全的未來，需要真正的刑事司法改革和警察問責制。然而，博徹思並沒有兌現這些優先事項，並且經常未能充分起訴罪犯，並在沒有懲罰的情況下釋放連環罪犯。例如，博徹思曾表示他不會起訴受害者酒後駕車犯罪，並且沒有對幾名屢犯者提出指控，即使他們已經殺害了居民。

活動聯合主席瑪麗·榮格說，「博徹思未能將舊金山的安全放在首位，這就足夠了。召回一名民選官員不應掉以輕心，但我們不能袖手旁觀，看著我們的社區因他缺乏對錯誤優先事項的關注，而受到越來越多的威脅。舊金山需要一個能夠提供明智的刑事司法改革，而不以犧牲公共安全為代價的地檢官員。提交的 83,487 個簽名中十分之一是舊金山人，包括比獲得資格所需的數量多 30,000 多個簽名，此外，25% 的簽名是由志願者收集的，表明全市範圍內對召回工作的深度支持。」

預計，罷免博徹思的投票，將會有資格參加 6 月的選舉，選舉部將在 30 天內進行核實。關於更多「創建更安全的舊金山活動，請訪問：https://www.safersfwithoutboudin.com/。

舊金山 檢察官 罷免

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