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灣區天雨路滑 山區大樹倒下砸死司機

編譯組／聖他克魯茲23日電       
聖他克魯茲縣山區大樹倒下，砸死司機。（電視新聞截圖）
聖他克魯茲縣山區大樹倒下，砸死司機。（電視新聞截圖）

因為天雨路滑，南灣聖他克魯茲山區10月22日（星期五）發生一起致命事故。下午1時20分左右，在該縣Felton的東Zayante路上，一棵樹倒在一男子的皮卡車上，迫使車輛離開聖他克魯茲的公路並沖上路堤，該男子因此死亡。聖他克魯茲縣的加州公路巡警稱，降雨可以使土壤松動。

「我不能肯定地說，這是由於下雨天氣的原因。但我們目前所處的區域在致命的碰撞地點附近，仍然很潮濕，」聖他克魯茲加州警察局公共信息官谷提萊斯（Alyssa Gutierrez）說。 

然而，當地居民真正的擔憂，是預計本周末將出現的狂風、暴雨、倒下的樹木和危險的泥石流；山區居民現正在為此作準備。谷提萊斯說，最大的危險是倒下的樹木和碎石流。

該縣在周五晚上發布的疏散警告中對「泥石流」的定義是：「快速移動的泥土、巖石、巨石、樹木，有時還有房屋或車輛。它們的移動速度很快，對在其路徑上的人來說往往是致命的。」

由於即將到來的風暴的預期強度，該縣將去年CZU火災焚燒區及其周圍地區置於疏散警告之下，當局根據天氣情形對這些地區的風險有隨時更新。

消警部車還分享了有益於疏散的一些步驟，希望民眾事生有所準備：

•遵循當地官員的指示，包括旅行路線的指示；

•穿著防護服和結實的鞋子；

•帶上應急包或災難補給包

•鎖好家門；

•如果得到指示，請關閉水、氣和電；

•讓別人知道你何時離開及要去哪裏；

•如有必要，為寵物和牲畜作出安排。

克魯茲 加州 警察

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