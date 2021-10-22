舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

灣區電視記者于曉蘭被嘲諷有著「憤怒亞裔臉」。（KPIX電視新聞截圖）

一名網路主播嘲諷一位灣區華裔記者的外型，形容她是「憤怒亞裔 臉」（Aggressive Asian Face），引來傳媒界的撻伐聲浪；眾多傳媒記者以及傳媒團體均有發聲譴責相關言論，認為言論觸及種族主義歧視。

本地KPIX五號電視台的女記者于曉蘭（Betty Yu），在本周報導了舊金山關閉一家連鎖漢堡店In-N-Out的新聞，因為該店沒有遵守檢查食客疫苗的規定。

右翼網路主播克羅德（Steven Crowder）在YouTube頻道上評論事件時，播放了KPIX五號台的影片，即于曉蘭在鏡頭前的新聞片段。當時克羅德形容于曉蘭是「憤怒亞裔臉」。隨後克羅德也繼續評價于曉蘭的外型，說一般許多亞裔電視記者都是「美國 化的亞裔」（Americanized Asian），但是「完全的亞裔」（full Asian）這是一個好事。

言論一出引起公憤，眾多電視新聞記者齊聲在社交媒體上譴責言論，以及亞裔記者協會（AAJA）、影視廣播從業人員工會（SAG-AFTRA）全部發聲譴責。大批記者，包括眾多灣區的亞裔新聞記者，均在社交媒體上反擊克羅德，指出克羅德的言論是仇恨言論，並且要求YouTube下架影片。

亞裔記者協會在聲明中說，譴責該名網路主播種族歧視 的言論，利用刻板印象來批評亞裔記者于曉蘭的外型，貶低亞裔社區。

「這些評論固化了亞太社區是『永久外國人』（perpetual foreigner）的刻板印象，在亞裔美國人社區正在經歷越來越多的暴力和仇外心理的時候，（這些言論）尤其令人震驚。」聲明指出。

于曉蘭所屬的KPIX和CBS電視台也有發出聲明譴責。