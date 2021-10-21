金山地檢長博徹思 啟動反罷免競選

博徹思啟動反罷免競選工程。（記者李晗 / 攝影）

罷免選舉接二連三。在舊金山 ，正在面臨罷免危機的地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），正式啟動了反對罷免的競選工程。

10月21日，近百位支持者在田德隆區一棟工會大樓內舉行集會，為博徹思造勢。博徹思在發言時表示，一直知道自己面臨挑戰，想要罷免自己的一方在他上任之初就已經開始醞釀。他說罷免一方有許多暗黑資金，獲得共和黨的支持等。

博徹思2019年以微弱優勢贏下選舉，成為全美進步派地檢長的代表。他的主張包括減少大規模監禁，強調刑事司法制度改革等。上任之後他也爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，博徹思也被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上過於「寬容」。警局的數字顯示暴力犯罪則是下降，只有入屋盜竊、偷車等類別的事件在上升。同時地檢處人事動蕩，與受害人溝通的問題，也持續成為被批評的焦點。

亞裔 社區代表也有出席當天集會，支持博徹思反罷免。出席人士包括前市議員鄧式美，李麗嫦，SF Bernicrats主席劉漢澄，以及華人 進步會行動基金的成員。李麗嫦表示，博徹思一直信守承諾，堅持刑事司法改革，同時也起訴罪犯。她也盛讚博徹思在上任之後委任多個亞裔人士擔任高層，因為亞裔社區此前一直被忽視。

華人進步會行動基金的林德樂也表示，罷免一方就是利用了大家對於社會治安的恐懼，但是罷免博徹思並不是解決問題、打造安全社區的方法。她說行動基金和2019年地檢長選舉時候一樣，繼續支持博徹思。

當天場外也有支持罷免的人士集會，呼籲罷免博徹思。罷免一方即將提交簽字給選務處進行審核，外界預估明年4月時會舉行罷免選舉。此前舊金山已經發起過一次罷免博徹思的競選，但是未能達到門檻。

舊金山政界也進入罷免潮。除了剛剛過去的州長罷免選舉，明年2月本地也即將舉行罷免教育委員的選舉。