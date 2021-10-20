舊金山罷免教委 持綠卡家長也可參與

選務處的志願者，穿著紅色的工作背心。（本報檔案照片）

選民發起的罷免舊金山 教育委員的選舉，即將在明年2月15日（元宵節）舉行。選務處已經發佈了最新的指引，「非公民」（Non-Citizen）的家長，像是沒有入籍、只持有綠卡的家長，也可以參與本次選舉投票 。

所謂的非公民，指的是持有綠卡，有效簽證以及無證移民 者。如果這部分人是有19歲以下小孩的家長，或者是19歲以下小孩的合法監護人，同時在舊金山居住、年滿18歲，就能夠參與投票。

之所以非公民可以參與，源自於2016年11月的一個公投提案。當時舊金山選民以54%對46%票數通過了提案N，允許非公民參與教育委員會選舉的投票。提案N是一項市憲章（City Charter）修訂案，將舊金山教育委員會選舉的投票權擴展，所以符合法定投票年齡（18歲）、沒有因重罪入獄、是居住於舊金山的19歲以下兒童的家長、法定監護人或法律認可的照顧者的非公民，都可以參與投票。

選務處發言人李懿莊指出，19歲以下的小孩，也包括剛出生的嬰兒，也就是如果小孩在2022年2月14日出生，那麼該家長，如果是持綠卡人士或者其他移民身份，就能夠參加2月15日的罷免教育委員的投票。同時像是工作簽證的居民，如果有小孩，也可以參與。

但是想要參與投票非公民，也需要特別留意。選務處的網站也明確寫明，向選務處提供的任何資料，包括姓名與地址，均可能會被「聯邦移民及海關執法局」（Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）以及其他機構、組織和個人獲取。此外，移民在申請歸化入籍時，將會被詢問是否曾經在美國投過票。選務處可以在移民入籍時提供聲明解釋。

因此選務處也建議，非公民的移民向選務處提供任何個人資料之前，以及登記參加舊金山教育委員會選舉的投票之前，諮詢移民律師、移民權利保護機構，或其他熟悉此類事務的人士。

根據過往的記錄，這部分的投票人數也不多。2018年首次舉行的非公民可以投票的教委選舉，一共有65位非公民進行了選民註冊，最終參與投票的人數是59位。當時是總統川普年代，移民政策較嚴格，非公民投票較為敏感。而如今民主黨執政，加之教委爭議觸怒不少華裔家長，因此會不會有更多綠卡家長來參與註冊投票，有待觀察。

更多的非公民的註冊投票和相關信息，可以查詢選務處網站：https://sfelections.sfgov.org/non-citizen-registration-and-voting，點擊「中文」頁面即可查看中文翻譯的資料。