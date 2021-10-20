我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學朗格醫療中心成功試驗「豬腎移植人體」

中國規定：網路新聞只能引自這1,358處 否則將受罰

舊金山罷免教委 持綠卡家長也可參與

記者李晗 / 舊金山報導
選務處的志願者，穿著紅色的工作背心。（本報檔案照片）
選務處的志願者，穿著紅色的工作背心。（本報檔案照片）

選民發起的罷免舊金山教育委員的選舉，即將在明年2月15日（元宵節）舉行。選務處已經發佈了最新的指引，「非公民」（Non-Citizen）的家長，像是沒有入籍、只持有綠卡的家長，也可以參與本次選舉投票

所謂的非公民，指的是持有綠卡，有效簽證以及無證移民者。如果這部分人是有19歲以下小孩的家長，或者是19歲以下小孩的合法監護人，同時在舊金山居住、年滿18歲，就能夠參與投票。

之所以非公民可以參與，源自於2016年11月的一個公投提案。當時舊金山選民以54%對46%票數通過了提案N，允許非公民參與教育委員會選舉的投票。提案N是一項市憲章（City Charter）修訂案，將舊金山教育委員會選舉的投票權擴展，所以符合法定投票年齡（18歲）、沒有因重罪入獄、是居住於舊金山的19歲以下兒童的家長、法定監護人或法律認可的照顧者的非公民，都可以參與投票。

選務處發言人李懿莊指出，19歲以下的小孩，也包括剛出生的嬰兒，也就是如果小孩在2022年2月14日出生，那麼該家長，如果是持綠卡人士或者其他移民身份，就能夠參加2月15日的罷免教育委員的投票。同時像是工作簽證的居民，如果有小孩，也可以參與。

但是想要參與投票非公民，也需要特別留意。選務處的網站也明確寫明，向選務處提供的任何資料，包括姓名與地址，均可能會被「聯邦移民及海關執法局」（Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）以及其他機構、組織和個人獲取。此外，移民在申請歸化入籍時，將會被詢問是否曾經在美國投過票。選務處可以在移民入籍時提供聲明解釋。

因此選務處也建議，非公民的移民向選務處提供任何個人資料之前，以及登記參加舊金山教育委員會選舉的投票之前，諮詢移民律師、移民權利保護機構，或其他熟悉此類事務的人士。

根據過往的記錄，這部分的投票人數也不多。2018年首次舉行的非公民可以投票的教委選舉，一共有65位非公民進行了選民註冊，最終參與投票的人數是59位。當時是總統川普年代，移民政策較嚴格，非公民投票較為敏感。而如今民主黨執政，加之教委爭議觸怒不少華裔家長，因此會不會有更多綠卡家長來參與註冊投票，有待觀察。

更多的非公民的註冊投票和相關信息，可以查詢選務處網站：https://sfelections.sfgov.org/non-citizen-registration-and-voting，點擊「中文」頁面即可查看中文翻譯的資料。

投票 移民 舊金山

上一則

矽谷密爾比達華人商場槍戰 嫌犯身份確認已死亡

延伸閱讀

審核過關 舊金山教委罷免選舉定於明年2/15

審核過關 舊金山教委罷免選舉定於明年2/15
罷免教委選舉花費 金山議員提立法：由市府埋單

罷免教委選舉花費 金山議員提立法：由市府埋單
罷免洛縣檢察長陷僵持 連署人調整策略再戰

罷免洛縣檢察長陷僵持 連署人調整策略再戰
華人募款 挺舊金山市長布里德連任

華人募款 挺舊金山市長布里德連任
罷免洛縣檢察長陷僵持 調整策略籌措資金捲土重來

罷免洛縣檢察長陷僵持 調整策略籌措資金捲土重來

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待