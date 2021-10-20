我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約大學朗格醫療中心成功試驗「豬腎移植人體」

中國規定：網路新聞只能引自這1,358處 否則將受罰

矽谷密爾比達華人商場槍戰 嫌犯身份確認已死亡

記者李榮／密爾比達報導
密爾比達華人商場傳出槍擊案，引起社區震驚。（讀者提供）
密爾比達華人商場傳出槍擊案，引起社區震驚。（讀者提供）

密爾比達（Milpitas）大華超市所在的環球廣場商場上周五（10月15日）下午驚傳警匪槍戰，當時商場內人潮不少，還有在現場的民眾拍下槍戰當下的視頻，令人怵目驚心。所幸除了嫌犯以外無人傷亡。密爾比達警方19日晚間透露，與警方槍戰的嫌犯是尼爾森（Michael Edward Nelson），當時尼爾森開著贓車遭警方查獲，沒想到尼爾森突然拿出槍朝警方射擊引發槍戰，最後尼爾森重傷送醫，搶救後不治。不過，從警方目前調查的跡象也顯示，此次在環球廣場的槍擊事件並非預謀，應是偶發的治安事件。

警方表示，當時嫌犯駕駛一輛聖荷西警局登記有案的贓車被辨識系統發現，隨即進行攔查，嫌犯下車後看了警方一眼，突然又回到車上，並且拿槍朝警方射擊。警方隨即予以還擊，一時間槍聲連串，嚇得附近民眾到處逃竄。

目擊者指出，當時雙方駁火激烈，一時之間大家也弄不清楚到底發生什麼事情。由於事發地點離銀行不遠，原本以為是有人搶銀行後與警方交火；或是嫌犯在廣場內行搶，與警方衝突。不過後來證實，該宗案件為獨立事件，嫌犯是駕了贓車遭警方盤查，隨即引發槍戰。

密爾比達警方指出，嫌犯身上並沒有攜帶身分證明文件，不過經指紋確認後，嫌犯是尼爾森（Michael Edward Nelson），過去曾有身份竊盜（identity theft）等案底。尼爾森在與警方槍戰後，身受重傷，後來經過警方現場急救，以及隨後送到醫院的搶救，然而依然不治。

密爾比達警方表示，若尼爾森未死亡，他將面臨多項控罪，包括意圖謀殺警察、持有槍支重罪、持有未登記槍枝、持有高容量彈夾、持有贓車，以及其他數項控罪。至於事件發生的詳細情況，以及嫌犯開槍的動機，警方則表示，目前全案還在調查之中，之後將公布涉事警方的隨身記錄器等證據，也呼籲知情或者目擊民眾與警方聯繫。密爾比達警方聯繫電話： (408) 586-2400，或者匿名專線(408) 586-2500。也可上網：http://www.ci.milpitas.ca.gov/crimetip。

密爾比達 警察 聖荷西

上一則

假借美軍、輝瑞之名誤導投資人 荷姆斯更多謊言被拆穿

下一則

舊金山罷免教委 持綠卡家長也可參與

延伸閱讀

金山密爾比達大華商場槍戰 民眾驚恐四處逃

金山密爾比達大華商場槍戰 民眾驚恐四處逃
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
NBA／塞爾蒂克羅素再添傳奇 教練身分入選名人堂

NBA／塞爾蒂克羅素再添傳奇 教練身分入選名人堂

人人可當吹哨者 德州檢舉墮胎勝訴拿1萬 首宗受矚目

人人可當吹哨者 德州檢舉墮胎勝訴拿1萬 首宗受矚目

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」

禍從天降？飛機無預警傾瀉排泄物 英男慘遭「淋滿頭」
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待