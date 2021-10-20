矽谷密爾比達華人商場槍戰 嫌犯身份確認已死亡

密爾比達華人商場傳出槍擊案，引起社區震驚。（讀者提供）

密爾比達 （Milpitas）大華超市所在的環球廣場商場上周五（10月15日）下午驚傳警匪槍戰，當時商場內人潮不少，還有在現場的民眾拍下槍戰當下的視頻，令人怵目驚心。所幸除了嫌犯以外無人傷亡。密爾比達警方19日晚間透露，與警方槍戰的嫌犯是尼爾森（Michael Edward Nelson），當時尼爾森開著贓車遭警方查獲，沒想到尼爾森突然拿出槍朝警方射擊引發槍戰，最後尼爾森重傷送醫，搶救後不治。不過，從警方目前調查的跡象也顯示，此次在環球廣場的槍擊事件並非預謀，應是偶發的治安事件。

警方表示，當時嫌犯駕駛一輛聖荷西 警局登記有案的贓車被辨識系統發現，隨即進行攔查，嫌犯下車後看了警方一眼，突然又回到車上，並且拿槍朝警方射擊。警方隨即予以還擊，一時間槍聲連串，嚇得附近民眾到處逃竄。

目擊者指出，當時雙方駁火激烈，一時之間大家也弄不清楚到底發生什麼事情。由於事發地點離銀行不遠，原本以為是有人搶銀行後與警方交火；或是嫌犯在廣場內行搶，與警方衝突。不過後來證實，該宗案件為獨立事件，嫌犯是駕了贓車遭警方盤查，隨即引發槍戰。

密爾比達警方指出，嫌犯身上並沒有攜帶身分證明文件，不過經指紋確認後，嫌犯是尼爾森（Michael Edward Nelson），過去曾有身份竊盜（identity theft）等案底。尼爾森在與警方槍戰後，身受重傷，後來經過警方現場急救，以及隨後送到醫院的搶救，然而依然不治。

密爾比達警方表示，若尼爾森未死亡，他將面臨多項控罪，包括意圖謀殺警察 、持有槍支重罪、持有未登記槍枝、持有高容量彈夾、持有贓車，以及其他數項控罪。至於事件發生的詳細情況，以及嫌犯開槍的動機，警方則表示，目前全案還在調查之中，之後將公布涉事警方的隨身記錄器等證據，也呼籲知情或者目擊民眾與警方聯繫。密爾比達警方聯繫電話： (408) 586-2400，或者匿名專線(408) 586-2500。也可上網：http://www.ci.milpitas.ca.gov/crimetip。